Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Результаты первых матчей

28 июля 2010, 10:23

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. Киевское «Динамо» разгромило «Гент», «Униря» и «Зенит» сыграли вничью, другие матчи. Лига чемпионов Третий квалификационный раунд Первые матчи Омония Кипр – Ред Булл Зальцбург Австрия – 1:1 (0:1, 1:0) Голы: 0:1 – Сарате (8), 1:1 – Луа-Луа (90, пенальти). ОМОНИЯ: Jevric, O'Brien, Karipidis, Бусон, Charalambous, Леандро, Kaseke (Avraam, 64), Efrem, Макридис, Алонефтис (Луа-Луа, 46), Константиноу (Ренгифо, 83). РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ: Треммель, Секагья, Швеглер, Шимер (Дудич, 86), Ульмер, Швенто (Янтшер, 81), Ляйтгеб, Афолаби, Мендес да Силва, Сарате, Валльнер (Тчойи, 71). Предупреждения: Kaseke (21), Шимер (45), Валльнер (51), Швеглер (89), Мендес да Силва (90). Динамо Киев Украина – Гент Бельгия – 3:0 (1:0, 2:0) Голы: 1:0 – Ярмоленко (19), 2:0 – Шевченко (80), 3:0 – Зозуля (90). ДИНАМО КИЕВ: Бойко, Бетао, Михалик, Данило, Вукоевич, Еременко (Зозуля, 76), Маграо, Гармаш, Шевченко, Милевский (Бертольо, 50; Алмейда, 90), Ярмоленко. Предупреждение: Бетао (58). Литекс Болгария – Жилина Словакия – 1:1 (0:0, 1:1) Голы: 0:1 – Майтан (65), 1:1 – Том (79). Униря Румыния – Зенит Россия – 0:0 (0:0, 0:0) УНИРЯ: Арлаускис, Мафтей, Марин, Галамаз, Бордяну, Фрунзе (Онофраш, 72), Параскив, Маринеску, Пэдурецу, Няга (Русеску, 86), Билашко (Дале, 89). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Мейра, Ломбертс, Губочан, Денисов, Широков (Файзулин, 70), Зырянов (Розина, 59), Данни, В.Быстров (Канунников, 80), Кержаков. Предупреждения: Денисов (14), Параскив (26), Галамаз (41), Розина (81). Удаление: Пэдурецу (36). Спарта Прага Чехия – Лех Польша – 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – Брабец (76). СПАРТА ПРАГА: Блажек, Ржепка, Хоенедер, Брабец, Памич, Кучка, Сьонко, Матейовски (Hejda, 90), Kladrubsky, Вилфрид (Tresnak, 86), Кадлец (Йеслинек, 73). ЛЕХ: Которовский, Войтковяк, Ганцарчик, Арболеда, Drygas, Кривец (Mikolajczak, 85), Босацки, Пешко, Иньяц, Штилич (Вилк, 87), Вихнярек (Тшибамба, 78). Предупреждения: Вилфрид (11), Drygas (25), Кучка (37), Войтковяк (48), Пешко (56). ТНС Уэльс Уэльс – Андерлехт Бельгия – 1:3 (0:2, 1:1) Голы: 0:1 – Клестан (7), 0:2 – Лежар (18), 1:2 – Джонс (52), 1:3 – Суарес (73).

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