Бразильский нападающий "Динамо" готов поменять паспорт и сыграть за сборную Украины

Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес заявил, что готов поменять паспорт с бразильского на украинский, но только при одном условии — если его захотят видеть в национальной сборной Украины.

Об этом Мораес рассказал в интервью "Сегодня"

"Мне здесь нравится. Мы уже адаптировались, привыкли к культуре. Когда все уезжали из Украины, мы с семьей остались, хоть у меня и были предложения из других стран. Сейчас мне тяжело ответить на этот вопрос. Во-первых, потому, что в Украине запрещено двойное гражданство. Если же в сборной Украины захотят меня видеть, то я могу решиться на этот шаг. Это же не только мое решение, а еще и тренера, федерации футбола, игроков сборной. Кричать везде, что я вот сменю гражданство, я не хочу. И менять паспорт лишь бы поменять — тоже", - сказал Мораес.

Также бразилец прокомментировал слухи о возможном приглашении в сборную Болгарии. Форвард сказал, что ничего об этом не слышал.

Напомним, ранее "динамовский" бразилец Данило Силва также заявил, что готов играть за сборную Украины.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).