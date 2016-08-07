Дневник Олимпиады: украинские гимнасты пробились в финал командного многоборья

В бразильском Рио на Олимпиаде-2016 украинские спортивные гимнасты пробились в финал командного многоборья.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы НОК Украины.

Отмечается, что украинская команда в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Максима Семянкива, Андрея Сеничкина и Владислава Грико заняла 7 место по итогам квалификации (263.002).

Кроме этого, Олег Верняев квалифицировался в финал многоборья с 1 места (91.964). Также Олег вышел в четыре финала — на коне, параллельных брусьях, перекладине, в опорном прыжке.

Вместе с тем бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Игорь Радивилов, который будет бороться за награды в финале упражнений на кольцах и в опорном прыжке, прокомментировал итоги квалификационных соревнований в спортивной гимнастике.

"Считаю, что мы выступили сегодня успешно. Попали в "свои" финалы. Получили высокую оценку. Как правило, оценки на Олимпийских играх — очень высокие. Но это только квалификация, главное было попасть в финал. Там начнется все с самого начала", — прокомментировал украинский гимнаст.

Отметим, что по итогам квалификационных соревнований Олег Верняев с лучшим результатом прошел в финал соревнований, победив также в предыдущих выступлениях на брусьях, а также с 5-м и 7-ми показателям пробился в финал в упражнениях на коне, перекладине и опорном прыжке.

Игорь Радивилов с 4-м результатат прошел в финал в опорном прыжке.

Также, заняв 7 место, украинские гимнасты квалифицировались в командный финал.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская спортсменка по настольному теннису Татьяна Биленко уверенно прошла первый раунд соревнований.

Фото: НОК Украины.