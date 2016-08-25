Шевченко назвал состав сборной Украины на матч с Исландией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена тех игроков, которые будут готовиться к матчу отбора ЧМ-2018 против Исландии.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер", Донецк), Денис Бойко ("Бешикташ", Стамбул, Турция);

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все — "Шахтер", Донецк), Евгений Хачериди ("Динамо", Киев), Павел Ксенз ("Карпаты" Львов), Эдуард Соболь ("Заря", Луганск);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все — "Динамо", Киев), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Иван Петряк (оба — "Заря", Луганск), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Роман Безус ("Сент-Трюйден", Бельгия), Владлен Юрченко ("Байер", Леверкузен, Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (ПАОК, Салоники, Греция);

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Севилья, Испания), Евгений Селезнев ("Шахтер" Донецк), Артем Довбик, Денис Баланюк (оба — "Днепр").

Напомним, ранее Шевченко назвал футболистов, для которых закрыта дверь в сборную Украины.