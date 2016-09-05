Отбор на ЧМ-2018. Сборная Украины сыграла вничью с исландцами, видео голов

В понедельник, 5 сентября, стартовал отборочный турнир на ЧМ-2018. В Киеве встречались сборные Украины и Исландии. Матч завершился со счетом 1:1.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте. Бьярнасон передачей низом в чужую штрафную вывел Финнбогасона один на один, но тот пробил с первой попытки в Пятова. Мяч рикошетом от головы Кучера отскочил назад к нападающему Исландии и после этого оказался в воротах.

В первом тайме Украина сумела сравнять счет. На 41-й минуте Ракицкий нанес пушечный удар из-за пределов штрафной. Голкипер парировал мяч перед собой, после чего здорово на добивании сыграл Ярмоленко.

На 83-й минуте Коноплянка не реализовал пенальти в ворота исландцев. Ярмоленко исполнил передачу низом на правый край чужой штрафной, где против Бутко нарушил правила соперник. Однако Евгений с точки попал в штангу.

Украина — Исландия 1:1

Голы: Ярмоленко, 41 — Финнбогасон, 6

Украина: Пятов — Бутко, Ракицкий, Кучер, Соболь — Сидорчук (Зозуля, 63), Степаненко — Ярмоленко, Зинченко (Шахов, 90), Коноплянка — Коваленко

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Скуласон (Магнуссон, 42) — Гудмундссон (Халльфредссон, 84), Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Бьярнасон (Траустасон, 75) — Финнбогасон, Бодварссон

Предупреждения: Кучер — Гуннарссон, Финнбогасон

На 85-й минуте не реализовал пенальти Коноплянка (штанга)

Отметим, что еще два матча в группе I (Хорватия-Турция и Финляндия-Косово) завершились с одинаковым счетом 1:1.

Напомним, ранее Шевченко рассказал, что будет самым сложным в матче против сборной Исландии.

Видео: LIFE-SPORT - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ И ТРАНСЛЯЦИИ.