Яркие победы украинцев на Паралимпиаде в Рио: золото, серебро и 7 бронзовых наград

На Паралимпиаде в Рио украинская сборная завоевала 9 высоких наград.

1 золотая, 1 серебряная и 7 бронзовых наград и третье место по общему количеству наград — таков итог первого дня соревнований, сообщается на сайте Национального паралимпийского комитета.

Просто шквал бронзовых медалей был сразу после обеда и такие ожидаемые серебряная и золотая медали.

Богодайко Евгений стал чемпионом по плаванию на дистанции 100 м на спине, принеся стране первую золотую медаль на Паралимпиаде-2016.

Богодайко обошел британца Джонатана Фокса с результатом 1:10.55. "Украина, пока ты еще спишь, здесь наши паралимпийцы показывают достойный украинский результат!!! Только что мы завоевали золото для Украины — на дистанции 100 м на спине чемпионом стал Евгений Богодайко с результатом 1хв10с55!!!", — говорится в сообщении.

Серебряную медаль завоевал Дубров Денис, который лишь 24 сотые доли секунды уступил первое место и получил красивую серебряную награду на дистанции 100 м брассом (1 хв05с10 ').

Бронзовые медали завоевали:

15 сотых доли секунды не хватило до серебряной медали Ольге Свидерский (1 хв34с 86 ") на дистанции 100 м вольным стилем;

Хруль Оксана на дистанции 100 м на спине (1 хв26с82 ")

Семененко Ярослав на дистанции 100 м на спине (1хв15с41 ")

Давид Хорава (дзюдо, весовая категория 66 кг)

Юля Галинская (дзюдо, весовая категория 48 кг)

Катышев Руслан в прыжке в длину (6.20 м)

Данилюк Роман — толкание ядра (15, 94 м)