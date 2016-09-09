Паралимпиада в Рио. Украинская дзюдоистка завоевала золотую медаль

В пятницу, 9 сентября, на Летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро разыграли очередной комплект медалей среди дзюдоисток.

Об этом идет речь в сообщении Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.

В финале весовой категории 57 кг Украинка Инна Черняк одолела за 1 минуту и 40 секунд бразильянку Да Силву Тейшейру Араужо 100:0 и стала чемпионкой Паралимпийских игр в Рио.

"Бронза" на счету кореянки Хана Сео.

Отметим, что позже свои финальные схватки также проведут Дмитрий Соловьев и Ирина Гусеева.

Черняк только в конце полуфинального поединка вырвала победу у кореянки Хана Сео.

Напомним, что на Паралимпиаде в Рио украинка Ольга Ковальчук в стрельбе из пневматического пистолета принесла сборной Украины вторую серебряную медаль.

Фото: ukr-today.com.