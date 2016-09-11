Украинские паралимпийцы бьют рекорды: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых наград

В третий день Паралимпиады в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 11 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Паралимпийский рекорд установила в пауэрлифтинге Лидия Соловйова.

В плавании золотые медали завоевали Елизавета Мелешко, Дмитрий Виноградец и Максим Крипак.

Первое место на велосипедном спорт-треке занял Егор Дементьев.

Серебряные награды на соревнованиях по плаванию получили Виктория Савцова и Ярослав Денисенко.

Легкоатлетка Анастасия Мысник и дзюдоист Александр Назаренко также заняли вторые места.

Бронзу на соревнованиях по плаванию завоевали Данил Чуфаров и Денис Дубров.

Сейчас Украина на третьем месте в общем медальном зачете.

За три дня соревнований украинские паралимпийцы установили шесть мировых рекордов, четыре рекорда Европы и побили семь паралимпийских рекордов.

Всего, по результатам третьего дня соревнований паралимпийская сборная Украины завоевала 37 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.