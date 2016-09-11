Украинские паралимпийцы бьют рекорды: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых наград

Паралимпийская сборная завоевала 37 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.
В третий день Паралимпиады в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 11 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.
Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
Паралимпийский рекорд установила в пауэрлифтинге Лидия Соловйова.
В плавании золотые медали завоевали Елизавета Мелешко, Дмитрий Виноградец и Максим Крипак.
Первое место на велосипедном спорт-треке занял Егор Дементьев.
Серебряные награды на соревнованиях по плаванию получили Виктория Савцова и Ярослав Денисенко.
Легкоатлетка Анастасия Мысник и дзюдоист Александр Назаренко также заняли вторые места.
Бронзу на соревнованиях по плаванию завоевали Данил Чуфаров и Денис Дубров.
Сейчас Украина на третьем месте в общем медальном зачете.
За три дня соревнований украинские паралимпийцы установили шесть мировых рекордов, четыре рекорда Европы и побили семь паралимпийских рекордов.
Всего, по результатам третьего дня соревнований паралимпийская сборная Украины завоевала 37 медалей, из которых 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.