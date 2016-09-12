Паралимпиада в Рио: украинские пловцы завоевали три медали

В бразильском Рио-де-Жанейро на Паралимпийских играх украинские пловцы завоевали все три медали в комплексном индивидуальном заплыве на 200 метров (категория SM10).

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что золотую медаль выиграл Денис Дубров, показав результат 2:06.87, кроме медали он установил мировой и личный рекорды.

"Серебро завоевал еще один представитель Украины — Максим Крипак (2:08.10), а третий украинец — Дмитрий Ванзенко — получил бронзу (2:10.48)", — отметили журналисты.

До этого украинка Наталья Космина стала чемпионкой паралимпийских соревнований по настольному теннису, в финале она победила представительницу Польши Кристину Семенечку со счетом 3:0 (11:7, 11:6, 11:5).

Всего в активе сборной Украины уже 18 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей, она продолжает занимать третью строчку в медальном зачете Паралимпиады (уступает Китаю и Великобритании).

Напомним, Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартовали 7 сентября и продлятся до 18 числа. Открытие Паралимпиады проходило на стадионе "Маракана", фото с мероприятия можно посмотреть здесь.

Фото: facebook.com/igorchavrot