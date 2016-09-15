На Паралимпиаде украинец завоевал золотую медаль в гребле на каноэ

В четверг, 15 сентября, на Паралимпийских играх в бразильском Рио украинец Сергей Емельянов завоевал золотую медаль в гребле на каноэ.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте турнира.

Отмечается, что Емельянов проплыл дистанцию за 39,810 секунды.

Серебряную медаль завоевал немецкий спортсмен Том Кирей (39,909 секунды). Бронзу выиграл бразилец Рибейро де Карвальо (40,199 секунды).

Для паралимпийской сборной Украины золото Емельянова — 32 на этих Играх. Всего у сборной сейчас 82 медали.

Напомним, ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Рио украинцы завоевали еще два "золота".