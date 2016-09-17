На Паралимпиаде украинцы завоевали еще два "золота", опубликованы фото

В бразильском Рио-де-Жанейро на Паралимпийских играх украинцы завоевали золотые награды по футболу и настольному теннису (мужчины, командные соревнования).

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на сведения официального сайта соревнований.

В то же время агентство уточнило, что украинские футболисты в финальном матче сошлись с командой Ирана, которая, в полуфинале обыграла Бразилию.

"Украинцы до этого обыграли хозяев Паралимпиады в матче группового этапа и, таким образом, в матче за "золото" сошлись объективно две сильнейших команды турнира", — отметили журналисты.

В решающей игре наши соотечественники имели преимущество, они забили гол на 26-й минуте, тогда отличился Владимир Антонюк. Позже счет сравнял Мехди Джамали, а в дополнительное время решающий удар нанес Артем Красильников и вывел нашу команду вперед — 2:1.

Между тем в мужском командном турнире по настольному теннису сборная Украины обыграла Германию, Великобританию и Швецию с одинаковым счетом — 2:0. Наша команда выступала в таком составе: Виктор Дидух, Михаил Попов и Максим Николенко.

Всего в активе сборной Украины уже 38 золотых, 33 серебряных и 35 бронзовых медалей, страна продолжает занимать третью строчку в медальном зачете Паралимпиады (уступает Китаю и Великобритании).

Напомним, Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартовали 7 сентября и продлятся до 18 числа. Открытие Паралимпиады проходило на стадионе "Маракана", фото с мероприятия можно посмотреть здесь.