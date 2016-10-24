"Не надо быковать! Играй лучше!" Ультрас "Динамо" жестко ответили на маты Ярмоленко

После того, как киевское "Динамо" в пятый раз потеряло очки в Премьер-лиге Чемпионата Украины, не сумев в гостевом матче победить "Александрию" — 1:1, ультрас столичного клуба жестко пообщались с лидером атаки киевлян Андреем Ярмоленко.

Об этом сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Сразу после финального свистка Андрей направился к фанатскому сектору, чтобы объяснить последние результаты команды. Однако болельщики в штыки восприняли появление Ярмоленко, на что сам Андрей отреагировал очень резко.

"Я нормально пришел поговорить. Какая звезда? Не хочешь разговаривать — не будем. Вы так разговариваете, потому что вас здесь до**я смелых таких", — заявил в сердцах Ярмоленко.

На эти слова один из фанатов резко ответил Ярмоленко: "Не надо быковать! Играй лучше! Ты играешь за великий клуб".

После этой ничьей "Динамо" опустилось на третье место в чемпионате, уступая 2 очка луганской "Заре" и 8 донецкому "Шахтеру".

Напомним, после домашнего поражения "Динамо" от "Бенфики", Ярмоленко взял всю вину в проигрыше команды на себя.