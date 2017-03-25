Шевченко о проигрыше хорватам: боремся дальше, не все потеряно

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, несмотря на проигрыш своей команды (1:0), остался доволен игрой с хорватами.

Об этом он заявил пресс-конференции после матча, пишет Sportarena.

По его словам, этот поединок показал, что у команды есть перспектива для дальнейшего роста, а итоговый результат оставляет шансы на выход из группы.

"В группе у нас еще ничего не потеряно. Мы верим в успех и будем бороться за путевку на Чемпионат мира", — сказал он.

"В этом матче свою роль сыграла реализация. Были разные фазы в игре, в которых как мы оборонялись, а Хорватия атаковала, так и наоборот. Они свой шанс реализовали, а мы — нет. Когда играешь с хорошим соперником, то знаешь, что нет постоянного преимущества. Считаю, команда сегодня выглядела достойно. Согласен, что ничья была бы хорошим, и правильным результатом", — заявил Шевченко.

Также главный тренер украинцев оценил выступление защитника Николая Матвиенко, дебютировавшего в игре с хорватами. Шевченко считает, что фулбек сыграл смело во втором тайме, подключаясь к атакам.

"Матвиенко сыграл очень хорошо, во втором тайме действал смело, несмотря на свой молодой возраст. Что касается Беседина, то почувствовали, что имеем определенное преимущество. Поэтому хотелось создать давление. На мой взгляд, Артем хорошо вписался в игру, и я считаю, что с его выходом мы поступили совершенно верно", — сказал он.

Оценил также Шевченко и игру соперника. В первую очередь он выделил центральных полузащитников Луку Модрича и Ивана Ракитича. По мнению Шевченко, именно из-за них команде не удалось контролировать игру в центре поля.

Напомним, 24 марта в отборочном цикле Чемпионата мира-2018 в матче "Хорватия-Украина" победу одержала хорватская сборная со счетом 1:0.