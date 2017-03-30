Шевченко назвал главную проблему сборной Украины в матче с хорватами

Главной проблемой сборной Украины в матче с Хорватией была плохая реализация и отсутствие завершающего паса.

Об этом заявил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко, анализируя поражение в Загребе, пишет zbirna.com.

"Чего не хватило для ничьи? Исполнения. Нужна была последняя точка, последняя передача. Были моменты, но отсутствие их реализации нельзя объяснять невезением — это в корне неправильно. Это нехватка того самого исполнения. У хорватов оно было, у нас — нет", — сказал Шевченко.

При этом он подчеркнул, что на фоне Хорватии сборная Украины смотрелась весьма достойно.

"Конечно, после детального просмотра и анализа матча впечатления немного поменялись, но в целом я придерживаюсь того же мнения, которое озвучил на пресс-конференции. У нас были ошибки, мы провели сложный поединок с сильным соперником, но на его фоне выглядели достойно", — резюмировал тренер.

Напомним, ранее Шевченко заявил о проигрыше хорватам: боремся дальше, не все потеряно.