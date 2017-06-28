Златан Ибрагимович отказался переходить в команду Бекхэма за 100 млн евро

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, отклонил сумасшедшее предложение из-за океана.

Об этом сообщил кузен шведского бомбардира Сельман Ялцин, пишет soccernews.ru.

Так, он рассказал: "Златан имеет очень хорошие отношения с Бекхэмом, он получил предложение от команды Бекхэма в Соединенных Штатах Америки. "Майами Юнайтед" предлагал 100 млн евро за четыре сезона, но он и его семья желают остаться в Европе".

35-летний форвард получил тяжелую травму в матче Лиги Европы против российского "Ростова". По прогнозам врачей, швед сможет вернуться на поле не раньше 2018 года. Руководство "МЮ" решило не продлевать контракт с футболистом.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел за "красных дьяволов" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, Златан Ибрагимович подтвердил, что летом уйдет из "Манчестер Юнайтед".