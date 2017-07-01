Свадьба века. Вместо тюрьмы Месси решил пойти под венец

Лидер атаки испанской "Барселоны" и сборной Аргентины, четырехкратный обладатель "Золотой бутсы" Лионель Месси наконец-то решил сочетаться узами законного брака со своей давней подругой Антонеллой Рокуццо.

Свадебная церемония прошла в родном городе футболиста Росарио, в 300 км от столичного Буэнос-Айреса.

Всего на празднество в роскошном отеле были приглашены 260 гостей, в том числе звезды мирового футбола и другие знаменитости. Фотографы отметили появления с супругами и подругами Хаби Алонсо, Сеска Фабрегаса, Карлоса Пуйоля и Жерара Пике со звездной Шакирой.

В то же время, по данным местных СМИ, приглашений не получили Диего Марадона и тренеры, с которыми работал Месси, в том числе Пепе Гвардиола.

Охраняли мероприятие несколько сотен полицейских. 150 журналистов были аккредитованы освещать это событие. Аргентинская пресса уже окрестила церемонию "свадьбой века".

Месси и Антонелла Рокуццо познакомились еще детьми. Сейчас у 30-летнего нападающего футбольного клуба "Барселона" и его 29-летней невесты уже двое сыновей.

Напомним, неделю назад Верховный суд Испании принял решение заменить наказание для Месси, назначенное ему за уклонение от налогов. Вместо 21 месяца тюрьмы Месси заплатит 252 тысяч евро.

Фото: Instagram Лионеля Месси, instagram.com/antoroccuzzo88