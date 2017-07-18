Коррупция в ФИФА. В Испании арестовали президента федерации футбола

Во вторник, 18 июля, Оперативный Центральный блок (UCО) гражданской гвардии Испании арестовал президента испанской федерации футбола (RFEF) и вице-президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Анхеля Марию Вильяра.

Также арестован сын чиновника Горка, сообщает EFЕ.

Арест прошел в рамках операции по борьбе с коррупцией по приказу Верховного суда, сообщили источники издания, близкие к расследованию.

В общей сложности, по данным источника, среди десятка арестованных вице-президент Федерации футбола Испании и президент Федерации Тенерифе Хуан Падрон и секретарь областной федерации Рамон Эрнандес Бассу.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чиновники ФИФА в суде признались в коррупции.