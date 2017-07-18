Сексуальная Эрика Герцег опубликовала пикантные фото

Солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег решила напомнить поклонникам о своей роскошной фигуре и опубликовала серию черно-белых снимков.

Фото появились на странице певицы в Instagram.

Эрика позирует обнаженной. Нижнюю часть тела певицы прикрывает белая ткань, а свою грудь артистка прикрывает рукой.

Снимки мгновенно вызвали восторг у подписчиков. Конечно, фанаты уже привыкли к пикантным снимкам своей любимицы, но столько откровенные кадры все же редкость в микроблоге звезды.

Напомним, поклонники в восторге от обнаженной Леры Кудрявцевой.