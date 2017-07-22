Украинские синхронистки завоевали "серебро" на Чемпионате мира, опубликованы фото

В Будапеште на Чемпионате мира по водным видам спорта завершился финал командных соревнований по синхронному плаванию в произвольной программе, сборная Украины заняла второе место.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные официального сайта соревнований.

Агентство уточнило, что наши синхронистки впервые выиграли "серебро" турнира.

Украинки получили от судей за выступление 94 балла, их на 2,1 балла опередили китаянки, а третье место завоевали японки, получив 93,2 балла.

В составе сборной Украины выступали Анна Волошина, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Яна Нарежная, Владислава и Марина Алексивы.

Нынешняя награда стала седьмой для украинской команды на нынешнем ЧМ — одно "серебро" и шесть бронзовых медалей. Шесть медалей получили представительницы синхронного плавания, одну — прыгуны в воду. Чемпионат в Будапеште стартовал 14 июля, а закончится 30 числа.

Ранее сообщалось, что во Вроцлаве на Всемирных Играх — крупнейшем форуме по неолимпийским видам спорта — сборная Украины завоевала две медали. Узнать больше о достижениях наших спортсменов можно здесь.