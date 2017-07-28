Греческий футболист справил нужду за воротами на матче ЛЕ в Киеве

В четверг, 27 июля, футболист греческого ПАОКа Димитрий Пелкас во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого "Олимпика" справил нужду прямо за воротами.

Соответствующее фото опубликовал Сергей Ярошевский в Facebook.

23-летний греческий футболист помочился за рекламными щитами, которые находятся у кромки поля.

Напомним, ранее главный тренер "Олимпика" прокомментировал ничью с ПАОКом.

Фото: Фейсбук С.Ярошевского.