Греческий футболист справил нужду за воротами на матче ЛЕ в Киеве

23-летний греческий футболист помочился за рекламными щитами.
В четверг, 27 июля, футболист греческого ПАОКа Димитрий Пелкас во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого "Олимпика" справил нужду прямо за воротами.
Соответствующее фото опубликовал Сергей Ярошевский в Facebook.
23-летний греческий футболист помочился за рекламными щитами, которые находятся у кромки поля.
Напомним, ранее главный тренер "Олимпика" прокомментировал ничью с ПАОКом.
Фото: Фейсбук С.Ярошевского.