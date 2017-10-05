Свитолина победила россиянку и вышла в 1/4 финала престижного турнира в Пекине

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина стала четвертьфиналистом престижного турнира категории WTA Premier Mandatory, который проходит в Пекине.

В матче третьего раунда наша спортсменка обыграла Елену Веснину из России. Поединок продолжался 1 час и 50 минут, сообщает isport.ua.

Свитолина захватила инициативу со старта встречи, отдав сопернице в первом сете лишь одну подачу, при этом трижды реализовала брейк-поинт. Во второй партии россиянка попробовала вернуться в игру. Казалось, что у нее это получилось. Однако при счете 3:5 нашей теннисистке удалось выиграть 4 гейма кряду и завершить матч победой.

Элина Свитолина (Украина) – Елена Веснина (Россия) 6:2, 7:5.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолиной вошла в ТОП-3 лучших теннисисток мира.

Видео: Best tennis.