Новый тренер сборной Хорватии назвал задачу своих футболистов в матче против Украины

Новый наставник сборной Хорватии Златко Далич считает нынешнюю атмосферу в команде не очень хорошей, но с позитивом смотрит на ближайший матч против Украины.

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на Vecernji.hr.

50-летний Далич накануне был назначен на пост тренера "шашечных", сменив на должности уволенного Анте Чачича, который работал с командой с 2015 года.

Как признался тренер, над предложением Хорватского футбольного союза принять национальную команду он долго не раздумывал. "Я не думал долго над предложением возглавить сборную Хорватии, потому что я не боюсь проблем и верю в своих игроков. Хочу поблагодарить Хорватский футбольный союз за доверие и заверить, что готов к вызову, который ожидает нас", — говорит Далич.

"Знаю, что команда ныне не в лучшей ситуации и атмосфера в коллективе не очень хорошая. Но я не хочу смотреть в прошлое, а намерен думать только об игре против Украины — это все, что меня интересует в данный момент".

Далич признался, что пока еще не общался со своими игроками, но уже знаком с кадровыми проблемами. В частности, против сине-желтых точно не сыграет полузащитник Марцело Брозович, а участие нападающего Марио Манджукича находится под вопросом.

"Я поговорю с игроками и выясню, кто готов, а кто — нет. Знаю, что Брозович покинул команду, посмотрим, как обстоят дела у Манджукича".

"В ближайшие два дня постараемся сделать как можно больше, пообщаться с игроками и подготовить их как можно лучше. Наша задача — дать нужный толчок, в котором сейчас нуждается команда. У нас есть качественные футболисты, им нужно лишь вновь пробудиться. Уверен, что мы способны добиться успеха, иначе бы я не согласился на работу здесь".

Также коуч Хорватии подчеркнул, что не боится полных трибун НСК Олимпийский в Киеве на матче против Украины.

"Наши игроки играют на заполненных под завязку стадионах каждую неделю, поэтому атмосфера в Киеве не будет для них диковинкой. Наоборот, полный стадион станет только дополнительным вызовом для нас, чтобы выдержать в первые 10-15 минут это давление, поддерживая стабильность и спокойствие в своей игре. После того, как нам это удастся, мы должны будем показать наш лучший футбол. Наша задача — взять под контроль матч против Украины".

Напомним, 6 октября, в албанском Шкодере завершился матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Косово.