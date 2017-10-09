Украина — Хорватия. Болельщики прошлись маршем по Киеву от Шевченко до Шевченко

Фан-движение "Вірні збірній" на арене будет представлено почти семью тысячами болельщиков. —
Украинские болельщики прошлись маршем по Киеву, пишет Сегодня.
Фанаты собирались в парке Шевченко. Сине-желтые флаги, шарфики все стекались и стекались к памятнику Кобзарю. А там уже были фото на память, баттл-переклички городов. С одного конца парка группа заряжала: "Винница!", с другого им отвечали: "Хмельницкий!".
Многочисленные полицейские скучали без дела. Все было мирно и душевно. Где-то было слышно барабан, кто-то пел гимн, часть скандировала уже традиционное на исландский манер: "У-КРА-И-НА!".
В своих прогнозах болельщики были едины: "Только победа!" "Верим, надеемся, ждем".
Ровно в 19.00 фан-колона двинулась к "Олимпийскому". Словно снежный ком нарастая по пути. К ней все присоединялись и присоединялись другие болельщики и ком к стадиону превратился уже в сине-желтую лавину.
Надо сказать, что фан-движение "Вірні збірній" на арене будет представлено почти семью тысячами болельщиков, которые приехали в столицу специальными поездами и автобусами из Харькова, Днепра, Одессы и Львова...
Словами великого Кобзаря болельщики напутствовали футболистов сборной Украины возле памятника Тарасу Шевченко: "Борітеся — поборете! Вам Бог помагає!".
Напомним, опубликован прогноз ведущих мировых букмекерских контор на матч заключительного 10-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу Украина — Хорватия.