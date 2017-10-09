Украина — Хорватия. Наши в Россию на ЧМ-2018 не едут, опубликованы фото и видео

Украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира в Россию.
Сборная Хорватии обыграла сборную Украины и заняла второе место в группе I, которое дает хорватам право сыграть в стыковых матчах, сообщает УНИАН
Украина – Хорватия – 0:2
Украинскую сборную устраивала только победа. Только такой результат устраивал и хорватов, которые в случае ничьей практически наверняка остались бы девятой лишней командой среди тех, кто занимал вторые места.
Первый тайм прошел в равной борьбе. И если в стартовые 15 минут гости пытались навязать свой футбол, то затем украинская сборная, подгоняемая трибунами переполненного 70-тысячника, имела ряд моментов для взятия ворот. Пожалуй, самый реальный шанс до перерыва имел Коноплянка, который после заброса Ярмоленко не смог забить с близкого расстояния.
Второй тайм снова активнее начали гости, и на этот раз они добились успеха.
На 62-й минуте Модрич сделал мягкий навес в штрафную украинской сборной, и Крамарич головой поразил нижний угол ворот Пятова.
Beautiful assist from Modric to Kramaric. #UKRCRO pic.twitter.com/AZOV2YRVbj— Dominik Cichoński (@cichonski_d) 9 октября 2017 г.
Прошло всего 8 минут, и тот же Крамарич сделал дубль, на этот раз воспользовавшись пасом Ракитича. Замены, тут же произведенные Андреем Шевченко, оказались неэффективными.
GOAL (Andrej Kramaric) - Ukraine 0 - 2 Croatia #UKRCRO #Hoffenheim #FFootball #Hrvatska #HNShttps://t.co/vq2hje1nWB— Zidanekrisz (@Zidanekrisz) 9 октября 2017 г.
Составы команд:
Украина. Пятов – Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Гармаш, Марлос, Ярмоленко, Караваев, Ротань, Коноплянка
Запасные: Лунин, Коваль, Кучер, Соболь, Малиновский, Шепелев В., Буяльский, Сидорчук, Зинченко, Пердута, Коваленко, Беседин.
Хорватия. Субашич – Врсалько, Митрович, Ловрен,Вида, Перишич, Модрич, Бадель, Ракитич, Крамарич, Манджукич
Запасные: Ливакович, Калинич Л., Милич, Нижич, Чалета-Цар, Пиварич, Рог, Брадарич, Пашалич, Сантини, Чоп
Стоит отмтить, что украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира в Россию. Первое место в нашей отборочной группе добыла сборная Исландии! Викинги впервые в истории поедут на мундиаль.