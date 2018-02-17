Немецкая фигуристка-олимпийская чемпионка: "в душе всегда остаюсь украинкой"

Немецкая фигуристка-олимпийская чемпионка Алена Савченко гордится тем, что родилась в Украине, и в душе всегда остается украинкой.

Порой Родина не может дать тебе всех необходимых возможностей для достижения цели, рассказала она корреспонденту RT.

"В таком случае не вижу ничего зазорного, если такие возможности предоставляет другая страна. Но я горжусь тем, что родилась в Украине. В душе всегда остаюсь украинкой", — заявила спортсменка.

Ранее сообщалось, что в южнокорейском Пхенчхане на зимних Олимпийских играх-2018 немецкая пара фигуристов, состоящая из бывшей гражданки Украины Алены Савченко и француза Бруно Массо, выиграла золотые медали и установила новый мировой рекорд в произвольной программе.