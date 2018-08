На Олимпиаде-2018 французская фигуристка сверкнула грудью, фото и видео

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Олимпийских играх-2018 во время выступления в танцах на льду в начале короткой программы у французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступавшей в паре с Гийомом Сизероном, расстегнулось платье.

Во время исполнения нескольких элементах француженка сверкнула грудью, но курьез не сильно помешал спортсменам — после короткой программы они были вторыми, пишет iSport.

"Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, чтобы платье полностью не слетело, ничего другого мне не оставалось. Это меня отвлекло. Чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар", — сказала фигуристка после выступления.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu