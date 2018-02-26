Суркис: Внутри все бурлит от несправедливости и вранья Павелко

26 февраля 2018, 13:34

По словам президента Динамо, возможность все таки провести матч в Мариуполе была.

Иггрь Суркис выразил возмущение действиями президента ФФУ Андрея Павелко. Фото: ФК Динамо Киев

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис объяснил, почему его команда не поехала в Мариуполь на матч очередного тура чемпионата Украины и объяснил, что смирился с решением спортивного суда в Лозанне, который оставил в силе приговор ФФУ от 14 ноября 2017 наказать "Динамо" техническим поражением 0:3 за неявку на матч.

По словам Суркиса, возможная опасность проведения матчей в городе обсуждалась еще когда клуб "Мариуполь" принимали в элитный дивизион.

"Было сказано, что если у того или иного клуба будут опасения относительно поездки в Мариуполь, то все такие ситуации будем рассматривать в индивидуальном порядке. Это было утверждено, но не было подписано. Наверное, в этом была самая главная наша ошибка. Бандурко, имея на то основания, направил письмо в СБУ и получил ответ, что играть в Мариуполе небезопасно. Он хотел это письмо озвучить на Исполкоме ФФУ 20 июня, но Павелко вырвал это письмо, сказав ему: "Это не твоя компетенция, это политический вопрос, который ты решать не должен". Это меня насторожило. Но больше всего меня насторожило, когда Павелко сказал, что сядет в автобус "Динамо" и поедет в нем на матч в Мариуполь. Для чего ему делать такой героический поступок, если "Динамо" спокойно может приехать в Мариуполь и провести там матч?", - сказал президент клуба.

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Президент "Динамо" также отметил, что клуб направил три письма в МВД, СБУ и Госохрану, откуда пришли три ответа, в которых утверждалось, что играть в Мариуполе небезопасно. А в последнем письме, кроме этого, имелась рекомендация о переносе матча в другой город. 

"В свое время у "Мариуполя" не было возможности приехать в Киев, но я оплатил самолет, гостиницу и отправил команду обратно. Считал тогда и считаю сейчас: все должно выясняться на футбольном поле. В этот раз я предлагал два матча сыграть на нейтральном поле, а если "Мариуполь" попадает в первую "шестерку", то все четыре матча сыграть на нейтральном поле. Причем выбор нейтрального поля во всех случаях будет за "Мариуполем". В этой ситуации "Мариуполь" играл младшего брата. А Павелко мне неоднократно говорил, что ему нужно решать вопрос с Ахметовым. Почему? Задайте этот вопрос Павелко и Ахметову", - заявил Суркис. 

По его словам, клуб смирился с решением Лозанны, но разочарован действиями руководства ФФУ, в частности - руководителя федерации Андрея Павелко. 

"У Павелко была возможность согласиться в Лозанне, чтобы матч состоялся, даже в Мариуполе. Судья это предложил. Назвав даже возможные даты проведения такого поединка — 28 февраля и 1 марта. На что Павелко сказал: "Как же так? Ведь я тогда подведу своих коллег по Исполкому". Ну это просто бред. У меня все бурлит внутри от этой несправедливости, от вранья Павелко в каждом его интервью", - сказал Суркис в эфире программы ПроФутбол на телеканале 2+2.

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