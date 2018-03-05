Названа причина смерти капитана "Фиорентины"

В итальянском городе Удине капитан, защитник футбольного клуба "Фиорентина" 31-летний Давиде Астори умер в результате остановки сердца.

Игрок cкончался по естественным причинам, пишет La Repubblica со ссылкой на главного прокурора города Антонио де Николо.

"Спортсмен умер от остановки сердца…", — отметил чиновник и назвал странным то, что подобный инцидент произошел с профессиональным игроком, которого постоянно проверяют врачи.

Ранее сообщалось, что утром 4 марта в Удине в своем гостиничном номере Давиде Астори был найден мертвым. В этот день должен был пройти матч чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Удинезе", его перенесли.