Названа причина смерти капитана "Фиорентины"

Футболист cкончался по естественным причинам, отметил главный прокурор города Удине.
В итальянском городе Удине капитан, защитник футбольного клуба "Фиорентина" 31-летний Давиде Астори умер в результате остановки сердца.
Игрок cкончался по естественным причинам, пишет La Repubblica со ссылкой на главного прокурора города Антонио де Николо.
"Спортсмен умер от остановки сердца…", — отметил чиновник и назвал странным то, что подобный инцидент произошел с профессиональным игроком, которого постоянно проверяют врачи.
Ранее сообщалось, что утром 4 марта в Удине в своем гостиничном номере Давиде Астори был найден мертвым. В этот день должен был пройти матч чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Удинезе", его перенесли.