Из-за обнаженных ягодиц серфингисток изменили правила для журналистов: видео

Во время соревнований по серфингу журналистам запретили снимать ягодицы спортсменок крупным планом.

Как пишет издание Stab Magazine, отныне нельзя фокусировать камеру на спортсменках во время поворотов у подножия волны, а также при подныривании под волны, так как именно во время этих трюков спортсменки обычно оказываются спиной к объективу.

Правда, речь идет лишь о серфингистах, выступающих в бикини, а вот девушек в шортах операторы по-прежнему могут снимать с более близкого расстояния.

Вот как раз пример, как теперь делать нельзя:

В комментариях к этой новости многие люди пишут, что разочарованы таким решением. Серфинг – самый сексуальный вид спорта в мире, пишут люди. И если девушка предпочитает выступать в бикини (а не буркини, например), то она сознательно идет на то, что ее ягодицы появятся на экранах.

Напомним, самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на миллионы долларов. Девушка известна в Аргентине благодаря своей упругой попе.

А 21-летняя модель Соммер Рэй прославилась благодаря упругим ягодицам. Соммер прозвали королевой бэлфи – селфи ягодиц.