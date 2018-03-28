"Вот это попка!": девушка-боец похвасталась аппетитными формами

Подписчики Маккензи Дерн, похоже, ценят ее не только за спортивные победы.
25-летняя девушка-боец из Бразилии Маккензи Дерн покоряет не только спортивную сферу.
Дерн успешно дебютировала на прошедшем турнире UFC 222, побив американку Эшли Йодер.
Но ее подписчики в Instagram, похоже, ценят Маккензи не только за спортивные победы: ее пикантные фото собирают сотни восторженных комментариев. Причем больше всего комплиментов получают ягодицы спортсменки.
Ранее австралийская модель похвасталась пышной попой в купальнике. Снимок манекенщицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Кроме того, Анна Седокова показала потрясающую фигуру и глубокое декольте. На фото, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует на фоне лифта в коротком платье.