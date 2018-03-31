Роналду позировал почти обнаженным, фото

Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выложил в Сеть фотографию, на которой он позирует почти обнаженным — в одних трусах.

Фото игрок опубликовал на своей странице в Instagram, оно собрало миллионы лайков.

На снимке виден не только сам футболист, но и его отражение. "Двойное беспокойство", — подписал фото спортсмен.

Напомним, в начале марта Криштиану Роналду разместил в соцсети забавное фото своего сына — Криштиану-младшего, оно собрало миллионы лайков. Посмотреть снимок можно здесь.