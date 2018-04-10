Мексиканский шедевр. Назван лучший гол в истории чемпионатов мира: видео

Лучшим голом за всю историю чемпионатов мира по футболу признан мяч, забитый футболистом сборной Мексики Мануэлем Негрете в ворота сборной Болгарии на чемпионате мира 1986.

В том мачте сборная Мексики встретилась с болгарской командой в 1/8 финала, в Негрете удалось забить гол ударом с лету, находясь почти у линии штрафной, сообщает ФИФА.

Примечательно, что на том же чемпионате мира нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил гол в ворота англичан после сольного прохода, ставший одним из наиболее известных моментов в карьере аргентинца.

Напомним, ранее в ФИФА назвали автора самого красивого гола 2017 года.