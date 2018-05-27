Назван самый красивый гол Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018

Гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя признан самым красивым в турнире сезона-2017/18.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, вторым по зрелищности голом отличился валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл, который повторил удар "ножницами" при победном голе в ворота "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов.

Гол нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина в ворота английского "Тоттенхэма" в первом матче 1/8 финала стал третьим в списке красивых голов.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поблагодарил Киев за проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Ключевая игра была фантастической, говорится на странице организации в Instagram.