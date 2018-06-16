ЧМ-2018. Аргентина - Исландия: анонс матча и котировки букмекеров

Группа D. Первый тур, 16 июня, 16.00. Москва, стадион "Открытие арена". Главный судья — Шимон Марчиняк (Польша). Телетрансляция − канал "Интер".

Извечные фавориты всех мундиалей аргентинцы сойдутся на российском мундиале в поединке с дебютантами турнирами из Исландии, которые навели знатного шороху на Евро-2016

Южноамериканцы понесли серьезные потери еще за два месяца до российского ЧМ, когда основной кипер сборной Серхио Ромеро получил травму и так не сумел от нее оправиться в срок. Соответственно, ворота "Аргентины" на мундиале должен занять ветеран сборной − Вилли Кабальеро.

В сборной Исландии ситуация с травмами гораздо лучше – недавно после повреждения колена в строй вернулся ее лидер Гилфи Сигурдссон.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Кабальеро – Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико – Маскерано, Билья – Меса, Месси, Ди Мария – Агуэро

Исландия: Хальдорссон – Саеварссон, Ингасон, Сигурдссон, Магнуссон – Гудмундссон, Гунарссон, Хальфредссон, Бьярнасон – Сигурдссон – Финнбогасон.

Именно Аргентину контора William Hill считает фаворитом матча. Коэффициент на ее победу – 1,30. Победа Исландии – 10,00. Ничья – 5.00.

В конторе PariMatch коэффициент на победу Аргентины составляет 1,35, на победу Исландии – 10,00, на ничью – 5,10.

Букмекеры из конторы "Фаворит" на победу Аргентины дают коэффициент 1,34, а на победы Исландии – 10,75. Ничья – 5,25.

Напомним, ранее "Главред" подготовил расписание всех матчей 16-17 июня на ЧМ-2018.