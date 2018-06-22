Бразилия - Коста-Рика 2:0. Команда Неймара вырвала победу в компенсированное время: видео

В пятницу, 22 июня, в Санкт-Петербурге в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 в группе Е встречались сборные Бразилии и Коста-Рики, матч закончился со счетом 2:0.

Отметим, что один из ключевых эпизодов произошел на 81-й минуте, когда против бразильца Неймара нарушили правила в штрафной площадке. Сначала арбитр назначил пенальти, но после видеоповтора решил, что бразильский игрок мог продолжить игру и частично симулировал нарушение правил.

Однако этот эпизод, похоже, только раззадорил бразильцев. Коутиньо уже в компенсированное время получил пас от Жезуса и пробил точно по воротам.

А на 7-й компенсированной минуте Неймар удвоил преимущество своей команды.

После сыгранного матча у сборной Бразилии 4 очка, в то время как у команды Коста-Рики остался 0 баллов в турнирной таблице после двух игр.

Бразилия - Коста-Рика 2:0

Голы: Коутиньо, 90+1, Неймар, 90+7

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Миранда, Силва, Марсело — Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо — Виллиан (Дуглас Коста, 46), Габриэль Жезус (Фернандиньо, 90+3), Неймар

Коста-Рика: Навас — Гамбоа (Кальво, 75), Гонсалес, Акоста, Дуарте, Овьедо — Руис, Борхес, Гусман (Техеда, 83), Венегас — Уренья (Боланьос, 54)

Предупреждения: Неймар, Коутиньо — Акоста

Напомним, в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встречались сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 1:1.