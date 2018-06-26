Месси забил свой первый гол на ЧМ-2018: опубликованы фото

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сумел отличиться первым забитым голом на проходящем в России чемпионате мира по футболу.

Во вторник, 26 июня, в игре против сборной Нигерии Месси открыл счет в матче. Форвард "асби-селесте" отличился на 15 минуте игры.

В первом туре Аргентина сыграла вничью 1:1 и исландцами, а во втором туре команда Месси разгромно уступила хорватам со счетом 0:3.

Напомним, фанат Месси покончил с собой после позорного поражения Аргентины на ЧМ-2018.