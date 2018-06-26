Нигерия – Аргентина 1:2, Исландия – Хорватия 1:2. Команды Месси и Модрича выходят в плей-офф: видео голов

Во вторник, 26 июня, в группе D состоялись матчи заключительного третьего тура ЧМ-2018.

Главной интригой оставалась судьба сборной Аргентины, ведь после двух туров у команды Мессии в активе было всего 1 очко. Игра со сборной Нигерии стала для аргентинцев настоящим матчем за жизнь.

Уже в первом тайме сборная Аргентины вышла вперед. На 14-й минуте встречи первым голом на ЧМ-2018 отличился лидер сборной Лионель Месси.

Однако интрига в матче возобновилась во втором тайме. В ворота сборной Аргентины был назначен пенальти, который на 52-й минуте реализовал Виктор Мозес.

Аргентинцам все же удалось добыть свою первую победу на турнире, а с ней и путевку в плей-офф. На 86-й минуте отличился Рохо, подарив фанатам сборной Аргентины продолжение футбольного праздника.

Нигерия — Аргентина 1:2

Голы: Мозес, 51 (пен.) — Месси, 14, Рохо, 86.

Нигерия: Узохо — Балогун, Троост-Эконг, Омеруо (Ивоби, 90) — Мозес, Этебо, Микель, Ндиди, Идову — Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46).

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуэро, 80) — Перес (Павон, 61), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72) — Месси, Игуаин.

Предупреждение: Балогун , Микель — Маскерано, Банега, Месси.

Набрав 4 очка, аргентинцы заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала, где встретится со сборной Франции.

В другом матче группы встречались сборный Исландии и Хорватии. В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Во втором тайме счет открыли хорваты. На 53-й минуте Милан Бадель забил гол после прострела динамовца Йосипа Пиварича.

Однако исландцы сумели сравнять счет. На 76-й минуте Сигурдссон уверенно реализовал назначенный арбитром пенальти.

И все же сборная Хорватии сумела забить второй мяч и одержать третью победу в группе. На 90-й минуте Иван Перишич, находясь в штрафной, забил победный мяч.

Исландия — Хорватия 1:2

Голы: Г. Сигурдссон, 76 (с пенальти) — Бадель, 53, Перишич, 90.

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон — Гудмундссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Бьярнасон (Траустасон, 90) — Г. Сигурдссон — Финнбогасон (Гудмундссон, 85).

Хорватия: Л. Калинич — Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич — Ковачич (Ракитич, 81), Бадель — Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Перишич — Крамарич.

Предупреждения: Севарссон, Халльфредссон, Финнбогасон — Пьяца, Едвай.

Таким образом хорваты набрали 9 очков, заняли 1 место в группе и теперь в 1/8 встретятся со сборной Дании.