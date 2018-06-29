"Почему я такой тупой?". Бельгийский футболист попал в нокдаун, празднуя забитый гол: видео

Во время матча между сборными Англии и Бельгии на ЧМ-2018 произошел курьез.

После забитого гола Аднана Янузая в ворота англичан, его партнер по команде Миши Батшуайи, которого видимо переполняли позитивные эмоции, решил еще раз забить мяч в ворота соперников и с силой ударил по мячу. Однако мяч, после удара Батшуайи, полетел не в ворота, а попал в штангу, после чего рикошетом отскочил прямо в голову Батшуайи, отправив того нокдаун.

Отметим, что нападающий бельгийцев не оставил без внимания этот момент и прокомментировал его в своем Twitter: "Я знал, что меня трахнут, как только я зайду в упоминания (в Twitter, — ред.). Бро, ну почему я такой тупой?", — задался вопросом Миши.

Напомним, в матче третьего тура группового раунда лидеры группы G бельгийцы победили англичан со счетом 1:0.