Бой Усик-Гассиев будут сопровождать сексуальные ринг-герл: фото

Четыре обворожительных ринг-герл будут во время боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым выносить цифры, указывающие раунды.

Как пишет isport.ua, свои сексуальные фигуры всем зрителям матча покажут Сара Беверли, Люси Кларк, Эмма Милтон и Габриэлла Тейлор.

Сара Беверли

Люси Кларк

Эмма Милтон

Габриэлла Тейлор

Поклонники бокса увидят ярких красоток в начале боя, в перерывах и по окончании поединка.

Напомним, 21 июля в 23:00 любители бокса смогут насладиться долгожданным финальным поединком Всемирной боксерской суперсерии, в котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик встретится с обладателем титулов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым.