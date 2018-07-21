Бой Усик-Гассиев будут сопровождать сексуальные ринг-герл: фото

Украшать поединок украинца и россиянина будут четыре красавицы.
Четыре обворожительных ринг-герл будут во время боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым выносить цифры, указывающие раунды.
Как пишет isport.ua, свои сексуальные фигуры всем зрителям матча покажут Сара Беверли, Люси Кларк, Эмма Милтон и Габриэлла Тейлор.
Сара Беверли
Люси Кларк
Эмма Милтон
Габриэлла Тейлор
Поклонники бокса увидят ярких красоток в начале боя, в перерывах и по окончании поединка.
Напомним, 21 июля в 23:00 любители бокса смогут насладиться долгожданным финальным поединком Всемирной боксерской суперсерии, в котором чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик встретится с обладателем титулов IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым.