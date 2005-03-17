Нефутбольная отставка

Так как не спортивными были причины этого решения для одного из наилучших отечественных футболистов прошлого и тренеров настоящего. Своей отставкой Блохин едва ли не впервые за семь последних лет, в течение которых он является народным депутатом Украины, проявил собственную политическую позицию.







Суд над тренером







Наставник первой команды страны оставил свой пост не только за две недели до чрезвычайно принципиального матча украинцев со сборной Дании. Сообщение об отставке он озвучил за день до рассмотрения киевским Апелляционным судом дела о законности совмещения своей тренерской работы с должностью депутата Верховной Рады.







Специалисты по трудовому праву утверждают, что у Блохина было немало шансов на выигрыш этого дела. Тренерская деятельность, которая осуществляется на безоплатных условиях (а документы об этом был готов предоставить суду президент Федерации футбола Украины и коллега Блохина по фракции СДПУ(о) Григорий Суркис), действительно может считаться преподавательской, т.е не противоречащей статусу народного депутата. В конце концов, для доказательства этого тезиса на помощь однопартийцу мог быть откомандирован сам глава СДПУ(о) В.Медведчук, ко всему являющийся еще и президентом Союза адвокатов Украины.







В пользу Блохина играл и тот факт, что его дело с самого начала носило откровенно заказной характер. Всем известно о непростых отношениях между ним и фракцией коммунистов, по списку которой он прошел в Верховную Раду в 2002 году. Вспомните, что председателя регламентного комитета парламента, коммуниста Валентина Матвеева не особо беспокоил факт совмещения Блохиным тренерской и депутатской деятельности в 1999-2001 годах, когда последний практически не бывал на территории Украины, живя в Греции. Ведь тогда они были однопартийцами, и ставить вопрос о лишении Блохина мандата как-то не получалось. Поэтому слишком уж реанимация “дела Блохина” сегодня смахивает на банальную месть коммунистов своему бывшему товарищу.







Футбол с розами







Коллеги Блохина по тренерскому цеху удивлены, что он не махнул рукой на политические игрища вокруг своей персоны и не отдался с головой любимому делу – футболу. Осмелюсь предположить, что сам экс-тренер национальной сборной был не в восторге от перспективы посвятить себя законотворческой работе, и остаться в Верховной Раде ему настоятельно порекомендовали коллеги по партии.







Дело даже не в том, что лишение Блохина депутатского мандата стало бы еще одним гвоздем в гроб СДПУ(о) как влиятельной парламентской политической силы. Дело скорее в том, что демарш Блохина создает впечатление глубокого кризиса, в котором сегодня оказался украинский футбол по вине безрассудных действий отдельных политиков. Именно такая интерпретация ситуации в отечественном футболе выгодна братьям Суркисам, один из которых является президентом Федерации футбола, а другой – президентом киевского “Динамо”, финансовыми документами которого в последнее время активно заинтересовалась Генпрокуратура.



И если отношение большинства украинцев к братьям Суркисам является, скажем так, довольно противоречивым, то увольнение Блохина с должности главного тренера национальной сборной да еще и по политическим мотивам на пике отборочного цикла на мировое первенство может убедить общественность в том, что новая власть ничего хорошего отечественному футболу сделать просто неспособна...







Сконцентрируйтесь на политике







В искренности намерений Блохина стать профессиональным политиком вынуждает сомневаться и изучение его прежней парламентской биографии. Сказать, что Олег Владимирович не принадлежал к наиболее активным законотворцам– это ничего не сказать. За последние три года избиратели имели возможность услышать его выступления с трибуны Верховной Рады лишь дважды – и то позавчера, когда он стал на защиту киевского “Динамо” от посягательств нечистых на руку дельцов, и вчера, когда с парламентской трибуны заявил о своей отставке с должности наставника футбольной сборной. За эти же три года Олег Блохин не стал автором ни одного законопроекта, который рассматривался Верховной Радой.







Тем не менее, интереснейшим является изучение статистики присутствия этого народного депутата на пленарных заседаниях парламента. Обратившись к соответствующим данным на официальном сайте Верховной Рады, мы увидим, что Олег Владимирович присутствовал в сессионном зале в частности, 8 сентября прошлого года. Что довольно странно, учитывая то, что в тот же вечер я лично видел его в тренерском ряду во время матча сборных команд Украины и Казахстана, который проходил в Алма-Ате. Так же и 17 ноября прошлого года Блохин умудрился принять участие в утреннем заседании Верховной Рады, а потом успеть до вечера прибыть на стамбульский стадион “Фенербахче” на матч возглавляемой им команды с турками.







Понятно, что речь идет здесь не о некоторых сверхспособностях Блохина. Дело в том, что для человека с такой принципиальной политической позицией, которая была продемонстрирована им сегодня, Блохин очень уж легко доверял право влиять на жизнь миллионов украинцев в руки другим. И кто знает, не “проголосовали ли Блохиным” его коллеги по большой политике и сегодня...









