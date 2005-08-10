Динамо-подарок

В то время как «Пасифик» месяцами не может добиться информации о сделках с акциями «Динамо» и списка нынешних собственников клуба даже в международных судебных инстанциях, их оппоненты с радостью делятся информацией с «угодным» им украинским судом. Недавнее решение Голосеевского суда по вопросу легитимности владения акциями ФК «Динамо» (Киев) раскрывает общественности механизмы, с помощью которых менеджемент клуба собирается сохранить контроль над ним в своих руках. Так из решения следует, что Валентин Згурский и Игорь Суркис после покупки акций ФК у оффшорных компаний подарили часть акций другим физическим лицам. Например, среди новых собственников акций оказались два сына Валентина Згурского – Олег и Александр.



Всего в списке «одаренных» акциями клуба – более 50 фамилий. Наиболее крупные пакеты акций ФК «Динамо» (Киев) получили бывший президент Леонид Кравчук и Йожеф Сабо. Правда, подаренные акции (меньше 10% от общего объема, которые якобы выкупил Игорь Суркис), и вместе с тем, наличие по 5-20 акций (из десятков тысяч, которые принадлежат Суркису и Згурскому) у известных в прошлом футболистов клуба позволит в дальнейшем говорить о том, что у спортивных звезд отбирают те самые несколько акций.



Материалы рассмотрения дела проливают свет и на процесс покупки акций «Динамо» (Киев). Как следует из договоров покупки-продажи, сделки являлись скорее номинальными – Суркис и Згурский «покупали» акции у компаний, представителем которых в Украине являлся «Украинский кредитный банк». Тесная связь между «Украинским кредитным банком» и бывшими участниками «киевской семерки» - братьями Суркисами, Валентином Згурским, Виктором Медведчуком общеизвестна.



Подтекст затягивания подачи информации одному суду и столь спокойного предоставления ее другому – очевиден: усилия, которые фактически нельзя назвать законными, направлены на борьбу с «Пасифик». Нынешние акционеры стараются усложнить процесс возвращения акций, в случае признания правоты «Пасифик». В прошлом году, когда компания получила приоритетное право на покупку своих акций «Динамо» у оффшоров, они были реализованы Суркису и Згурскому.



Интересно, что такого рода судебные споры в Украине уже велись между двумя крупными пивоваренными компаниями – «Оболонью» и «Сарматом». Тогда напомним некоторые акционеры «Облони» продали свои акции ЗАО донецкой компании. Другие собственники подали в суд, аргументируя свои действия тем, что они имели первоочередное право на покупку акций. Трехлетний спор решился в результате в Верховном суде, который и постановил, что действительно акционеры закрытых акционерных обществ (ЗАО) обязаны сделать предложение о выкупе акций другим собственникам общества, а уже потом предлагать их на открытом рынке. И хотя за это решение суда проголосовало 10 судей ВС против 2, суды первой инстанции пока не могут вынести решение по аналогичному, по сути, делу о продаже Игорю Суркису и Валентину Згурскому акций ЗАО ФК «Динамо» (Киев) из-за затягивания процесса оппонентами.



Так дело в Печерском суде Киева рассматривается до сих пор, хотя за это же время были вынесены решения Броварского суда об аресте акций и запрете каких либо операций с ними. Позже, 15 июля, Апелляционный суд г. Киева оставил без изменений решение райсуда об аресте акций ЗАО ФК «Динамо» (Киев). Апелляционный суд официально мотивировал свое решение тем, что отмена ареста акций может повлечь за собой невозможность решения суда, так как Игорь Суркис не один раз публично заявлял о своем намерении подарить акции другим лицам. По решению суда акции остаются арестованными до апреля 2006 года, когда должно состоятся следующее заседание в Броварском суде по иску еще одной компании-акционера клуба, которая требует от Суркиса и Згурского восстановления нарушенного права на покупку акций.



Впрочем несколько дней спустя появляется решение Голосеевского суда, который, оказывается, подтвердил право собственности Игоря Суркиса и Валентина Згурского на купленные ими в 2003-2004 гг. акции клуба. Решение суда странно по нескольким причинам – во-первых, аналогичное по сути дело по иску разных компаний рассматривают сразу два суда - Печерский и Броварской. Во-вторых, судья Голосеевского суда не удосужилась допустить к участию в деле «Пасифик», интересы которой напрямую затрагивались в суде. Эти претензии и стали основой апелляции, которая была направлена в Апелляционный суд г. Киева.

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Сейчас ситуация с юридической точки зрения остается еще больше запутанной чем в начале – Згурский и Суркис, несмотря на незаконность покупки акций у фактически своих же компаний и решение судов об аресте акций клуба до окончательного рассмотрения спора, отчуждают акции футбольного клуба. Голосеевский суд, несмотря на разъяснение Верховного суда по аналогичному делу «Оболони» и «Сармата», признает право собственности Суркиса и Згурского на купленные ими акции «Динамо». Очевидно, что ждать разрешения ситуации можно еще долго, учитывая коллизии украинской судебной системы и любовь футбольных функционеров к затягиванию решений дела.