«Бывшие спортсмены – политики одноразового использования»

Кандидат философских наук, владеет иностранными языками, играет на аккордеоне и гитаре, наконец, умело показывает фокусы. Имидж публичного человека – готов.



«Я не сомневаюсь, что Виталий займется политикой, – прогнозирует Алина Шатерникова, заслуженный мастер спорта Украины по боксу, президент боксерской промоутерской компании. – Не секрет, что он давно и успешно занимается бизнесом. Почему бы не переключиться на политику?»



«А может, восстановившись, он еще захочет вернуться, – теплится надежда у старшего тренера Центрального спортивного клуба ВС Украины Михаила Мацыха. – Спорт – его стихия. Он – старательный и исполнительный спортсмен. Никогда не сачковал. Три тренировки в день – значит три. Были моменты, когда я ему из-за травмы не разрешал выступать, но он все равно рвался в бой. Как никому ему присуща жажда победы. Хватка у него есть, если Виталий за что-то берется – обязательно добивается успеха. При этом всегда ведет себя достойно. На моей памяти никогда никого не обманул, не оскорбил. Будучи самым крепким среди ребят, он ни разу никого не обидел».



@@ Валерий Борзов, спортсмен, народный депутат ВР: «Я бы разделил две категории: спорт и политику. Спорт требует интеллектуальных и физических нагрузок. А политика только интеллектуальных. Виталию Кличко, как политику, надо давать оценку только после того, как он что-то полезное сделает для страны в политическом плане. Думаю, что уже сейчас можно зачислить его спортивные достижения к числу политических дивидендов известных спортсменов, которые содействуют развитию имиджа Украины.



Что же до меня, я стал самым известным спринтером в мире, но мне не удалось стать самым известным политиком в мире».



Своим прогнозом с «Главредом» поделился также Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:



Пока самый точный прогноз может быть связан только с его ролью в публичной сфере, поскольку спортивный бренд и спортивная звездность делает бывшего спортсмена и потенциального политика узнаваемым, признаваемым, публично легитимным. И чем лучше будет развиваться медийно-политическая сфера, тем больше будет переходов из спорта в политику, из политики в шоу-бизнес, из кино в политику. Об этом свидетельствуют ряд фактов, например деятельность Сергея Бубки или Олега Блохина.



Эти люди добились таких же вершин в политике, как и в спорте?



Бывшие спортсмены – политики одноразового использования. Их использовали в партийных списках, в первых пятерках, на государственных постах. Но реальных успехов они так и не добились. Их успехи в спорте намного больше. Не случайно же Блохин опять ушел в спорт, и там демонстрирует реальные достижения.



Однако, я бы не проводил такие однозначные параллели с братьями Кличко, в частности, с Виталием, поскольку предыдущие спортсмены-политики были спортсменами из Советского Союза и у них абсолютно не было навыков публичности. Чего не скажешь о Кличко. Он все-таки делал спортивную карьеру не столько в Украине, сколько на спортивных площадках западных стран. У него высокое качество публичности, и это, конечно же, делает его более перспективным политиком, нежели предыдущих его собратьев по спорту. К тому же, Кличко прошел неплохую публичную школу Майдана, что не может не быть определенным позитивным фактором трансформации его спортивной карьеры в политическую.



Но еще рано говорить о Виталии Кличко, спортивном кумире, бывшем сильном спортсмене, как о реальном политике, знающем все тонкости политического управления и закулисной игры. Пока - это политик больше витринного типа, но не магнитного, к которому притягиваются и поклонники, и избиратели.



Каковы шансы Кличко на кресло мэра столицы?



К мэрству он пока еще не готов. Мэр – это политик, который может оптимизировать хозяйственные успехи с политической рекламой. По моему мнению, киевляне еще не готовы, чтобы бывший боксер, даже чемпион мира, стал мэром. Виталий Кличко может быть важным звеном в списочной цепи определенной партии.



В рядах какой партии Кличко-старший предстанет на предстоящих парламентских выборах?



Думаю, он выберет список «Народного Союза Наша Украина». И поднабравшись опыта на депутатской скамье и в кулуарах Верховной Рады, освоив азы неформализованной, внутриэлитной политики, добившись высоких статусных позиций и авторитета среди элит, в одиночку может приступать к взятию более серьезных электоральных вершин, в том числе и претендовать на пост мера. Но перед этим надо пройти этап первоначальной депутатской инициации.



Сегодня политические вершины покоряют спортсмены:



Сергей Бубка

Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике (1983). Чемпион Олимпийских игр (1988), мира (1983, 1987, 1991, 1995), Европы (1986), СССР (1984, 1985). Победитель Кубков мира и Европы (1985) в прыжках с шестом. Президент спортивного клуба им. Сергея Бубки (Донецк), член Международного олимпийского комитета с декабря 1999 года.



Народный депутат Верховной Рады, член фракции «Регионы Украины» с июня 2002 года, сейчас член фракции «За Единую Украину». Член Комитета Верховной Рады по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма с июня 2002 года.



Олег Блохин

Заслуженный мастер спорта (1975). Лучший футболист Европы (1975). Обладатель Кубка кубков европейских стран (1975, 1986) и Суперкубка (1975). Чемпион СССР (7 раз в 1974-86). Забил 211 голов – рекордный результат в истории чемпионатов СССР.



Народный депутат Верховной Рады Украины, член фракции СДПУ(о) с мая 2002 года, сейчас член Коммунистической партии. Член Комитета Верховной Рады по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма.



Валерий Борзов

Заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион Олимпиады-1972, руководитель Федерации легкой атлетики Украины, член Международного олимпийского комитета. Награжден орденами Ленина, «Дружбы народов», «Знак Почета».



Народный депутат Верховной Рады Украины, член фракции СДПУ(о) с мая 2003 года. Член Комитета Верховной Рады по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма.



Анатолий Писаренко

Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион мира по тяжелой атлетике (1981-1983 гг.), чемпион Европы (1981-1984 гг.), чемпион СССР (1982 г.). Установил 17 рекордов Украины в весовой категории свыше 110 кг, судья международной категории. Президент Федерации тяжелой атлетики Украины (с 1994 г.), вице-президент Национального олимпийского комитета Украины (с 1998 г.). Награжден Орденом Трудового Красного Знамени.



Народный депутат Украины, член фракции СДПУ (о) с мая 2002 года. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.



@@ Сам сказал

Как сообщают РИА-новости, Виталий еще не принял окончательного решения о дальнейшей карьере, хотя не исключает возможности заняться политической деятельностью. По признанию боксера, у него достаточно сил и энергии, чтобы вести активный образ жизни. Правда, он не уверен в своем возвращении в Киев для работы. «Я космополит и не хотел бы ограничивать себя одной страной», – заметил он, подчеркнув, что вместе с братом много занимается благотворительной деятельностью.



Портрет Кличко в неформальной обстановке



Мы попытались объединить анкетные данные Виталия и нарисовать его портрет в неформальной обстановке. Вот что из этого получилось.



Представьте себе: Вечер. Сидит великий боксер в большом плюшевом кресле, в удобной одежде (предпочитаемый стиль), кушает только что испеченные блинчики с творогом (любимое блюдо), запивая их свежевыжатым морковным соком (любимый напиток). А по телевизору в это время показывают новости (любимая передача). После них – художественный фильм с участием Вячеслава Тихонова, Евгения Леонова и …да-да, Джулии Робертс (любимые актеры). «Хороший фильм», – подумал Виталий, но его прервал Егор-Даниель, вбежавший в комнату с младшей сестренкой: «Папа, папа! Включи нам мультики! Хотим «Ежика в тумане»!»…



«Как интересно, в моем детстве это тоже был любимый мультфильм, – ностальгировал теперешний профессор. – А еще я мечтал стать… космонавтом, может, потому так любил в школе географию». Тут глаза великого спортсмена подернулись поволокой воспоминаний. Детство проплывало яркими картинками: вот они с Володей (брат и самый близкий друг) гоняют на велосипедах (любимая игрушка), а вот, о-ужас, они умудрились утопить машину (самое яркое воспоминание в жизни). Да, было дело…



«Кстати, а не пригласить ли мне всех своих друзей на Новый Год (любимый праздник) в киевский Гидропарк (любимое место отдыха)? Искренне (наиболее ценное в людях) поболтаем о Булгакове, например, о «Мастере и Маргарите» (любимая книга). Жене подарю цветы, детям – Водяного (любимый сказочный герой). А загадаю… Чтобы всем было хорошо!» (мечта)…



Ночь. Ну вот, дети спят. Великий боксер, после напряженного дня тоже погружается в «объятия Морфея». Хоть обычно он не видит никаких снов, но в этот раз, как по заказу, – теплое Красное море, удивительный подводный мир и он, "Железный Кулак", плавает под водой с аквалангом (хобби)…



А если бы все-таки бой состоялся?



Сегодня Всемирный боксерский совет (WBC) объявил Хасима Рахмана чемпионом мира в супертяжелом весе. Среди боксеров, претендующих на право сразиться с американцем, теперь рассматривается и кандидатура Владимира Кличко.



И все же – если бы состоялся бой Рахмана и Кличко-старшего, кто бы победил?



Михаил Мацых: «Не было бы 12 раундов, семь-восемь от силы. Рахман – опасный, взрывной, но Виталий стоит классом выше. Его решение закончить спортивную карьеру, согласитесь, не простое, но достойное. Он мог выйти на ринг, пусть даже на первой минуте, упасть, но получить свои 8 миллионов. Но он не пошел на это. Уважаю».



Александр Гуров, чемпион Европы по боксу в тяжелом весе: «Выходить на ринг калекой – не было смысла. К такому поединку надо быть подготовленным на 100%. Ну, а если бы бой все-таки состоялся, то, единственное, что могу сказать – победа была бы за нами!»



Михаил Завьялов, президент Лиги профессионального бокса Украины: «Если бы Виталий был здоров, то победил бы. Рахман – боксер среднего класса, не звезда. Он может не упустить свой шанс, нокаутировать любого, но не продержался бы 12 раундов. Виталий бы его переиграл. Но травма вряд ли дала бы возможность выстоять столько времени... Жаль, конечно, Виталий мог бы стать единственным белым чемпионом…»



Алина Шатерникова: «Виталий выиграл бы по очкам. Не думаю, что Рахман был бы для него серьезным противником. Последний бой Рахмана ничего не показал – ни супер техники, ни скорости, ни тактики. Виталий уходит со спорта непобежденным. Для меня в этом сомнений нет. Он – настоящий чемпион».



Леннокс Льюис, чемпион мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе (до отмены боя): «Это будет очень интересный бой. Хасим Рахман был уже чемпионом мира. Он знает, что это значит. И поэтому у него есть жажда снова обладать титулом. Этот бой – серьезное испытание для Виталия. У украинского тяжеловеса хорошая техника. И если бой продлится все двенадцать раундов, то, скорей всего, победит Виталий Кличко. Но, а если только пять-восемь, то победа будет за Рахманом».



А в это время

Известный футболист, бывший высокорезультативный игрок «Милана» и «Челси» Джорж Веа во втором туре проиграл президентские выборы в Либерии.



Став обладателям почти всех титулов мирового футбола, кроме звания чемпиона мира, Джорж решил заняться общественными делами: был послом доброй воли, пропагандировал здоровый образ жизни. А в тридцать девять лет захотел занять пост президента своей родины. Свои намеренья прокомментировал просто: «Я просто должен стать 23-м президентом Либерии. В сборной у меня был 14-й номер, а в «Милане» – 9-й. Если сложить, получится 23-й». Но у Веа сразу же появились недоброжелатели. Одни – утверждали, что работает он головой лучше всего на футбольном поле, другие – ссылались на то, что кандидат в президенты давно получил французское гражданство.