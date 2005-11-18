Суркис – Павленко - Омельченко: схватка за площадь

«Никто не вправе давать оценку ситуации с предстадионной площадью, - категорично заявил вчера на очередной сессии Киевсовета столичный мэр Александр Омельченко, парируя реплику депутата Юрия Зубко о необходимости рассмотреть ситуацию со стройкой возле «Олимпийского». - Ни депутат Зубко, ни голова Омельченко. Потому что все документы по площади согласованы. Даже с ФИДЕ (очевидно, мэр ошибся - с УЕФА – ред.)».







Однако, похоже, ошибся мэр не только с названием Европейского футбольного союза… Ситуация таки непростая. Попробуем разобраться.







@@ Для тех, кто не в курсе. На улице Красноармейской, 53-55, где пару лет назад бурлил «Троицкий» рынок, было решено построить торгово-развлекательный комплекс. В такой лакомый объект в центральной части столицы компания «Юджин» (учредители – украинский «НЕСТ» и литовский HANNER) готова вложить $95 млн. Проект ТРЦ – результат совместного творчества архитектурных бюро Benoy (Лондон), Jerde (Лос-Анджелес) и киевской компании «Архитектурный союз», которая осуществляла непосредственно привязку проекта к нормам действующего украинского законодательства. Против строительства объекта изначально выступала дирекция НСК «Олимпийский». Мотиваци: конструкция будет мешать эвакуации зрителей. А еще: Украина подала заявку на право проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Поэтому спортивные сооружения, где будут проходить матчи, должны соответствовать мировым стандартам. Плотная же застройка площади с ТРЦ никоим образом не вписывается в эти стандарты.







«Строителей с площадки вынесут фанаты киевского «Динамо»







Юрист Сергей Пионтковский утверждает: компания-инвестор законно оформила договор аренды участка на 49 лет - до 2051 года. А что касается требований УЕФА и ФИФА, то они скорее, по мнению правоведа, лежат не в юридической, а в политической плоскости: это вопрос развития спорта в стране…







Как бы там ни было, в этом году на площади вырыт котлован, забиты сваи, залит фундамент… Стройка – в разгаре. Так что, сами понимаете, конфликт еще тот! Ситуацию на днях обсуждали даже министры иностранных дел Украины Борис Тарасюк и Литвы Антанас Валионис, когда последний был у нас с официальным визитом.







Вмешался уже и Президент Украины Виктор Ющенко, поручив разобраться с ситуацией Министерству семьи, молодежи и спорта (министр – Юрий Павленко). Что Министертво на днях и попыталось сделать, созвав все заинтересованные стороны: инвесторов, представителей НСК «Олимпийский», Федерации футбола Украины, столичных властей. Правда, результат министерского заседания не оригинален: создадут компетентную комиссию и еще раз проведут экспертизу. Привлекут архитекторов, строителей, представителей МЧС, МВД…







О самом заседании немножко рассказал представитель инвестора с украинской стороны Сергей Рябинин:







« В Министерство пришел Григорий Суркис (народный депутат, президент Федерации футбола Украины – Ред.). Он заявил: если мы не примем тот ультиматум, который нам предлагают, а именно - снести все, что построено, то, фактически, строителей с территории площадки вынесут на ломах и на лопатах фанаты киевского «Динамо».







«У нас - полный пакет документов на строительство, - убеждали инвесторы. - Есть экспертиза, в том числе и УЕФА: рекомендации, выданные НСК «Олимпийскому» для организации безопасной эвакуации зрителей. Другое дело, что руководство стадиона не хочет это воспринимать и реализовывать – даже с нашей финансовой помощью».







В «Главреде», кстати, есть копия заключения французской экспертной компании АТН. Там изложено, как можно организовать дополнительные проходы к стадиону и выходы из него.







Первое. Построить пешеходную аллею от стадиона до улицы Димитрова вдоль Университета физкультуры.







Второе. Перебазировать временный павильон, где торгуют стройматериалами, заблокировавший проходы со стороны улицы Жилянской и Шота Руставели. Вместо этого в данном направлении оборудовать четырехметровые проходы во внешней ограде комплекса.







Третье. Пространство, предназначенное для передвижения болельщиков, освободить от препятствий – автомобильного транспорта, оснований под рекламу и иллюминацию, от скамеек, мусорных урн…







@@@ Председатель Союза урбанистов Украины Николай Демин во время одного из заседаний градсовета, где рассматривали проект ТРЦ говорил: стадион вмещает более 84 тысячи зрителей, после матча треть выходит к Дворцу спорта, 6-7% – поднимаются на Печерск, еще меньше выходят на улицу Физкультуры, и аж 60% – на Красноармейскую.







Плакали 30 миллионов долларов?







В строительство, по словам представителей инвесторов, уже вложено 30 миллионов долларов. Чтобы получить право на строительство в таком многолюдном, а, следовательно, доходном месте инвесторы вложили немалые средства в развитие инфраструктуры города. Как рассказывает Сергей Рябинин, более $3 млн. были израсходованы на перекладку Прозоровского коллектора, за счет инвесторов построен Дом молодежи и творчества в Голосеевском районе, в следующем году запланировали возвести для лицея № 145 спортивный зал на 2700 кв. м...







Новый комплекс инвесторы считают огромным благом для Киева. Они видят Красноармейскую большой торговой улицей, привлекающей туристов. В торговом центре, 106 тыс. кв. м площадью, смогут отовариваться и отдыхать ежедневно около 30 тысяч человек. Будут созданы три тысячи рабочих мест. Уже за первые 7 лет функционирования комплекса в бюджеты всех уровней, по подсчетам застройщиков, поступят 157 млн. грн.







И еще Сергей Рябинин ставит в заслугу инвесторам тот факт, что появятся 1250 парковочных мест, которыми смогут пользоваться посетители торгового центра, а при проведении соревнований этот же паркинг «будет работать» исключительно на стадион.







Представитель литовской стороны Сергей Овчинников о возможности пересогласовывать проект говорит так:







«Мы согласны решать проблемы, если они будут доказаны не путем политических интриг, а путем экспертных заключений. Мы готовы принять участие в обустройстве дополнительных эвакуационных выходов со стадиона, если это будет необходимо. Но те экспертизы, которые у нас есть, свидетельствуют, что такой проблемы не существует. Пересогласовывать проект в полном объеме мы, однозначно, не будем! Единственное, что могу пообещать: построим объект в срок (начало 2007-го. – Ред.) и качественно.







«Мы должны трясти перед инвестором бубном и бусами, чтобы он …вкладывал деньги»







У столичной власти свой взгляд на проблему. Его обнародовал заместитель Александра Омельченко Николай Георгиевский.







«В материалах застройщика, - рассказывает Георгиевский, - имеются документы, противоречащие один другому. Есть заключение профильного института из Санкт-Петербурга, который еще при Советском Союзе готовил профессионалов для спорта и занимался проектированием спортивных объектов. В документе речь идет о том, что схема эвакуации людей в нынешней ситуации в районе НСК «Олимпийский» не соответствует требованиям безопасности. Есть заключения наших отечественных институтов, которые опровергают эту точку зрения. У МЧС проект не вызывает замечаний по безопасности. А вот присутствующий на совещании представитель МВД озаботился: мол, не всегда эта безопасность может быть обеспечена».







«Если вдруг по каким-то параметрам возникнут сверхнормативные риски, значит, следует предложить уточнения к проектным решениям, – пояснил Георгиевский. – Может это коснется конкретно торгового комплекса, может, реконструкции территории, прилегающей к НСК «Олимпийский»… Тем более, инвестор добровольно принимает на себя обязательства, скажем, расширить выходные калитки, дополнительно обустроить эвакуационные пути».







Высказал Николай Георгиевский и общую, так сказать, установку городской власти:







«Мы должны холить и лелеять инвестора, гладить его по шерсти, говорить ему приятные слова, трясти перед ним бубном и бусами, чтобы он, как завороженный, шел в город и вкладывал, вкладывал деньги. Потому что без ресурсов, которые мы можем привлечь со стороны, свои программы по приведению города в надлежащее состояние мы реализовать не сможем еще на протяжении десятков лет. Об этом должны помнить и политики, которые решают какие-то свои сиюминутные вопросы… и портят имидж страны в целом».







Кстати, заместитель главы столичной власти считает, что мощное спортивное ядро в центре города – дестабилизирующий фактор.







«Любая игра и – весь центр города перекрывается, – констатирует он. –Милиция стоит, начиная от площади Победы. Крещатик, Красноармейская забиты. Все паркуются где и как могут. Так что с точки зрения перспективы, мы, безусловно, этот спортивный комплекс должны сохранить, но уменьшить на него антропогенную нагрузку, пересмотрев нормы заполняемости».







В то же время Георгиевский не отрицает, что на трехмиллионный город нет ни одного стадиона, который бы соответствовал требованиям олимпийского комитета... Чиновник обещает: проблема будет решена, мол, КГГА сейчас работает над предложением, которое удовлетворит и Федерацию футбола, и будет способствовать развитию спорта в столице.







«Мы позорим Украину!»







Поговорить с самим народным депутатом, президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом не удалось: в Федерации переадресовали меня к не менее искушенному в теме государственному человеку. Поговорили.



Первый вице-президент Национального Олимпийского комитета, исполнительный директор Евро-2012 Иван Федоренко возмущен позицией всех, кто за застройку площади перед «Олимпийским».







И резон в таком возмущении есть: сегодня возникает проблема с проведением футбольного Евро-2012. Возле стадиона нужна стоянка для 1000 автобусов и личных авто болельщиков. Уже сейчас из-за строительства, по словам Ивана Никифоровича, с этим сложности. Если приезжают, к примеру, 23 тысячи донецких болельщиков, то автобусы паркуют на бульваре Леси Украинки, парализуя работу одной из важнейших столичных магистралей.







«Чемпионат Европы рассчитан на две недели. Так что, все это время на Красноармейской и Леси Украинки мы будем иметь только стоянки?»







Уже сейчас на стадион запускают на 20 тысяч болельщиков меньше, чем мест на трибунах, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, объясняет Федоренко.







«Если стадиона не будет, мы извинимся, мол, не можем провести у себя финальный матч, и предложим перенести его в Варшаву. Открытие проведем в Донецке, а Киев останется вне чемпионата Европы 2012 года, – размышляет Иван Никифорович. – Мы позорим Украину! УЕФА и Европа дали нам шанс: они готовы посмотреть, способны ли мы провести чемпионат лучше, чем Италия, Венгрия или Хорватия».







Кстати, подобные соревнования тоже приносят инвестиции, и немалые. Португалия, говорит Федоренко, после такого чемпионата имеет 10 суперсовременных стадионов, гостиницы, воплотила туристическую программу, за счет которой сегодня живет, и еще получила 600 млн. евро прибыли от проведения этого спортивного мероприятия.







Увы, в строительство нового стадиона мирового уровня в наше время вряд ли государство будет вкладывать средства. Затея не из дешевых – потребуется около 200 миллионов евро.







«Что спортивного построено в нашей столице Украины за 14 лет независимости? Ничего, кроме того, что все развалено. Президент (Виктор Ющенко, – Ред.) говорит, что у нас много больных туберкулезом, СПИДом, развита детская беспризорность… А где спортивные сооружения, чтобы дети могли заниматься?»







Иван Федоренко еще рассказал, что застройщику предлагалось соорудить подтрибунные помещения под кафе, фитнес-центры, рестораны, бутики... Сегодня бесхозяйственно использовать огромнейший стадион только чисто для спортивного зрелища.







«Все стадионы, которые сегодня построены, например, в Германии – это место досуга людей. В Португалии в реконструкцию одного такого объекта вложили 60 млн. евро, а окупился он за полтора года. В Донецке строится стадион пятого класса: там предусматривают фитнес-центр, рестораны, бары, кафе, офисы, сувенирные магазины…







P.S. Профсоюзу работников НСК «Олимпийский» стало известно, что Министерство семьи, молодежи и спорта готовит приказ «О реорганизации государственных предприятий, учреждений и организаций», в котором, в частности, упоминается и НСК «Олимпийский». Как рассказал «Главреду» глава профсоюза НСК «Олимпийский» Сергей Качинский: «Если такой приказ будет подписан, то НСК «Олимпийский» лишат статуса «национальный» и, вообще, ликвидируют как юридическое лицо. Такой приказ пока не подписан, но он готовится для подписания».

















