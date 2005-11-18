Олег Блохин: «Виталий Кличко принял решение уйти из спорта на пике славы. Думаю, это нормально и логично»

18 ноября 2005, 18:43

В ближайшие дни Виталий Кличко должен вернуться в Украину. После последних публикаций в некоторых отечественных и зарубежных СМИ, которые подвергли сомнению важность травмы Виталия, последний собирается дать пресс-конференцию. По данным «Главреда», не в Украине, а Германии.

Можно представить, насколько тяжело Виталию, ведь когда он находился на ринге, ему не приходилось защищаться ни от прессы, ни от досужих вымыслов. Теперь же оказался в ситуации человека, которому предстоит оправдываться. Да еще и за травму…



О том, насколько тяжела травма, полученная Кличко и насколько реально возвращение Виталия на ринг, мы попросили поразмышлять еще одного спортсмена-легенду Олега Блохина.    



Олег Владимирович, вы как человек, не понаслышке знающий мир спорта, можете оценить тяжесть травмы, полученной Виталием? Происходили ли такие случаи с Вами или вашими футболистами? Каков период реабилитации в таких случаях?

У меня не было настолько тяжелой травмы. Но у тех ребят, у кого повреждалась крестообразная связка, и был задет мениск, период реабилитации составлял полгода в том случае,  если операция прошла успешно.



Возможно ли возвращение в спорт после такой травмы?

Есть у нас спортсмены, которые играли после таких травм, - Веремеев, Мунтян. Но им приходилось нелегко. Возвращение в спорт после таких травм вызвано стремлением доказать самому себе, что ты еще в форме.



Что чувствуют спортсмены, когда им приходится уходить из спорта?

Решение уйти из спорта всегда дается нелегко. Один приходит к этому в двадцать лет, другой – в сорок. Но вечно в спорте никто быть не может. Виталий принял решение на пике славы, он чемпион мира, достиг в спорте всего, чего можно пожелать. Я думаю, что это нормально и логично, тем более, после такой травмы.



Каким образом на личность человека влияет спорт высших достижений?

Первое, что воспитывает спорт, это умение стойко  держать удар, когда не все в жизни происходит гладко. Второе – спорт не терпит двуличия. Спорт формирует честность, порядочность в отношениях с людьми. В настоящее время спорт дает и  большие деньги. И если человек завершает карьеру, он не остается не у дел, как это нередко бывало раньше. Сейчас можно нормально жить после спорта.



Для кого завершение Виталием спортивной карьеры есть большей потерей – для Виталия, для болельщиков или для бокса?

Я с большим интересом смотрел  все бои с участием Виталия. Он несколько раз приглашал меня прилететь в Германию, но я, к сожалению, не смог.  Завершение карьеры Виталием потеря для всех – и для болельщиков, и для Виталия и для мирового бокса. Спорт лишился яркого спортсмена, действовавшего в поединках довольно тонко и умно.  



Какова роль достижений спортсменов такого масштаба, как Виталий, для имиджа Украины в мире?

Украину и знают преимущественно благодаря таким выдающимся спортсменам. Славу  Украине принесли и Бубка, и Клочкова, и Шевченко, и братья Кличко…



В какой сфере, на ваш взгляд, Виталий может реализовать себя лучше всего?

Это, конечно, вопрос к Виталию – где он сам себя видит. Он молод, умен. У него общественное признание и всемирная популярность. Было бы недальновидно не воспользоваться всем этим. Выбор и решение за ним.

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