Два выстрела в звезду мирового тенниса

21 ноября 2005, 16:28

Звезда советского и мирового тенниса Андрей Чесноков оказался в больнице Днепропетровска с двумя ранениями, которые получил в местном ресторане.

Справка. Андрей Эдуардович Чесноков, 39-летний мастер большой ракетки. Первым из советских теннисистов получил статус «профи» и уехал играть за границу. Последнее время был одним из наставников российской мега-звезды Марата Сафина. В настоящее время, как сообщают авторитетные спортивные издания, их деловые отношения прекращены.



Андрей Чесноков, как профессионал, входил в элиту мирового тенниса. Хотя он и не достиг самой вершины спортивного Олимпа, тем не менее, имел в своем активе ряд блестящих побед над признанными лидерами большого тенниса того времени. За последние годы «отметился» в нескольких скандалах. Так, в Париже, где проживал, Чесноков был приговорен к двум годам тюрьмы и денежному штрафу за нарушение налогового законодательства (неуплата налогов). В конце концов, получил восемь месяцев условно. Там же, во Франции, Андрей Чесноков стал «героем» еще одного скандала. Он был арестован за нападение на собственную жену. Дело удалось уладить мирно, поскольку супруга теннисиста отказалась написать официальную жалобу. По всей видимости, она чувствовала себя виноватой перед мужем. Дело в том, что причиной «буйства» Андрея была поездка жены в Голландию, куда она отправилась с «близким другом».



В Днепропетровск из Москвы Андрей Чесноков приехал в минувший четверг. Он был приглашен для участия в качестве гостя во 2-ом международном турнире «Кубок «Приват-Банка»-2005. А вчера – 20 ноября – в дежурную часть Днепропетровского горуправления милиции поступило сообщение из приемного отделения областной клинической больницы им. Мечникова о том, что от ресторана «Репортер» (ул. Баррикадная) к ним доставлен известный спортсмен Андрей Чесноков. Врачи констатировали у него непроникающее ранение мягких тканей живота.



Следственный отдел Жовтневого РО Днепропетровского горуправления милиции возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. «(: Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство». Как сообщили «Главреду» в ЦОС УМВД Днепропетровской области, правоохранители отрабатывают две версии произошедшего. Первая опирается, по большей части, на показания потерпевшей стороны. Согласно ей, в одиннадцатом часу вечера в субботу – 19 ноября – Андрей Чесноков посетил вместе со своими знакомыми ресторан «Репортер». Через три часа на выходе из ресторана двое незнакомых молодых людей позволили себе некорректные высказывания в отношении Чеснокова и его приятелей. Спортсмен сделал им замечания. Слово за слово – конфликт перешел в драку. Один из парней выстрелил в известного теннисиста из пистолета (по предварительным данным, это газовое оружие). В результате, Андрей Чесноков получил два непроникающих ранения в живот. Злоумышленники с места происшествия скрылись на джипе.



Сыщикам удалось установить хозяина этой машины. Выяснилось, что она принадлежит 24-летнему жителю Покровского района, который в тот злополучный вечер приехал в ресторан «Репортер» вместе с тремя своими друзьями. Далее следует версия уже этой стороны… Остановившись у ресторана, молодые люди зашли внутрь осведомиться о наличии свободных мест. По словам задержанного хозяина авто, Чесноков ударил одного из его друзей. Другой парень, намереваясь охладить пыл нападавшего, достал газовый пистолет и три раза выстрелил вверх. Но несмотря на это, драку предотвратить не удалось. Напротив, ситуация усугубилась. В результате, обладатель пистолета выстрелил еще два раза, но уже в Андрея Чеснокова. Почти в упор. После этого парни сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.



К настоящему моменту, как мы уже говорили, задержан один из подозреваемых. Трое его друзей установлены. Правоохранители устанавливают их возможное местонахождение.



P.S. Сегодня во второй половине дня Андрей Чесноков был выписан из лечебного учреждения. Об этом сообщил корреспонденту «Главреда» главный врач Днепропетровской облбольницы им. Мечникова Владимир Павлов. Он добавил, что состояние у пациента удовлетворительное. Резиновые пули не смогли причинить здоровью спортсмена серьезного ущерба.
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