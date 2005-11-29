Людмила Реброва: «Когда была маленькой, говорила, что за футболиста замуж никогда не выйду»

Пока великие футболисты сражаются в отчаянных баталиях на зеленых газонах, их жены остаются в тени их славы. Они ведут домашние дела и воспитывают детей. И лишь немногие знают их в лицо. Людмила Реброва – не исключение.

Когда Люда познакомилась с Сергеем, она толком и не знала, что Ребров – звездный нападающий киевского «Динамо», не знала, что его жизнь проходит от тренировки до тренировки, и даже по ночам ему снится главный тренер команды. А вот Сергей в одном из интервью сказал, что, как только увидел Людмилу, у него появилось ощущение, будто он знает ее очень давно.



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Даже в Киеве чета Ребровых не изменяет английским традициям, поэтому для интервью Людмила предложила один из киевских пабов – место встречи многих англичан. «Это все-таки публика, среди которой мы жили пять лет. Кроме того, это любимый бар моего сына. Тут показывают футбольные матчи, которые он так любит», – объясняет свой выбор Людмила. Кстати, на встречу Людмила пришла сразу же после родительского собрания.



«Как только мы встретились, больше никогда не расставались»



Людмила, как вышло, что ваши пути с Сергеем пересеклись?



Так получилось, что как раз после неудачной игры сборной Украины с хорватами наша компания собралась в одном из столичных клубов. В нее пригласили и Сережу. Была ли это любовь с первого взгляда? Наверное. После той встречи мы больше никогда не расставались. После ужина с друзьями, уже на следующее утро, мы вместе отправились провожать Сережину сестру. У нас, в отличие от многих, не было долгого периода ухаживаний и вечерних телефонных разговоров. Мы просто постоянно были вместе. И это, наверное, можно назвать любовью с первого взгляда.



Вы сразу поняли, что познакомились со звездой отечественного футбола?



Конечно, нет! В тот момент фамилия «Ребров» мне абсолютно ничего не говорила. И когда нас друг другу представляли, то никто не сказал: «Вот это - ведущий игрок киевского «Динамо» Сергей Ребров. Про футбол я вообще знала мало. От своего папы, который, как и все нормальные мужчины, увлекался футболом, слышала, что когда-то у нас была хорошая команда. Но не более. На каком уровне сейчас футбол в стране, особо не интересовалась.



Наверняка, самым ярким впечатлением стала свадьба…



О!.. Ярких впечатлений было очень много! Но, пожалуй, если бы пришлось выбрать только одно, то это, конечно же, наша свадьба. Мы сами ее не готовили. Она стала для нас настоящим сюрпризом. Это было очень здорово! Отгуляли свадьбу перед самым Новым годом, 30 декабря. Помню, тогда мы только-только приехали после отдыха, а уже буквально через день должна была состояться церемония. Нам просто сказали, что все уже приготовлено, и ни о чем волноваться не стоит. Даже кольца подарили.



Кто у вас в семье главный?



Скорее, мы все делим пополам. Что касается каких-то семейных обязанностей, я часто вхожу в его положение, а он – в мое. У нас нет такого, что вот я, например, сказала, и так должно обязательно быть. Но перед фактом в семье не ставят. Я вообще считаю, что в семье ставить перед фактом недопустимо. Зачем тогда жить вместе? В семье должно быть полное взаимопонимание. В нормальной семье все решается сообща. Если это, конечно, семья!



Похож ли Сергей на принца из вашего детства?



Я вам скажу больше. Когда была маленькой, то всегда говорила, что за футболиста замуж никогда не выйду… Просто, когда в детстве я ходила на тренировки по гимнастике, то с нами в одном зале занимались мальчики-футболисты. Уже тогда они мне казались какими-то своеобразными…



«К фанатам привыкнуть сложно!»



Сегодня какие у вас «отношения» с футболом?



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Конечно, не такие, как у моего сына. Дима очень серьезно относится к этой игре. Он у нас смотрит абсолютно все матчи, записывает все результаты, знает, какая команда на каком месте. Я же смотрю только те матчи, в которых играет мой муж. Хотя и сильно волнуюсь. Очень переживаю, когда Сергея сбивают на поле.



Предпочитаете смотреть футбол на стадионе или по телевизору?



Ну, если говорить об Англии, то, конечно, на стадионе. По телевизору футбол там практически никто не смотрит. Да и здесь я люблю ходить на стадион, просто не всегда есть для этого время. Школа, тренировки сына…



Сильно ли на вас влияет звездный статус мужа?



Его известность мне нисколько не мешает. Для меня Сергей – муж, для сына – отец. Когда мы приехали в Лондон, я поначалу долго не могла привыкнуть к постоянной охране. Выходим из стадиона – охрана уже тут как тут, хотим поехать в магазин – с нами опять-таки обязательно едет охрана. Со временем я стала воспринимать такое повышенное внимание, как часть работы Сережи.



С охраной вы свыклись, а с фанатками?



К этому сложно привыкнуть! Я помню, когда мы с Сережей только познакомились и начали жить вместе, я столкнулась с тем, что кто-то звонил и в два часа ночи, в три… Сережа всегда говорил, чтобы я отвечала, будто его нет, и не будет. Я же, наоборот, отвечала излишне настойчивым поклонникам, когда и во сколько муж будет дома. Кто виноват, что люди не понимают и не признают право другого на личную жизнь. К ним надо относится со снисхождением.



С одной стороны, фанатов мне тяжело понять. У меня никогда не было такого кумира, телефон которого я бы искала, а потом звонила среди ночи… Если бы я все это прочувствовала, возможно, смогла бы их понять.

Жены футболистов часто остаются в тени. За редким исключением их имена знают наравне с именами мужей. Кристина Гусина, например, реализует себя как модельер. Вы планируете что-то подобное?

Хорошо, что у Кристины много свободного времени. У меня его в таком количестве пока нет. Потому что, во-первых, я сейчас занимаюсь благоустройством нашего киевского жилья. К тому же у нас и в Лондоне остался большой дом, за которым тоже надо смотреть. А во-вторых, я человек не творческой профессии, а экономист. Занимаюсь, грубо говоря, хорошими финансовыми проектами в швейцарских банках. Я считаю, что деньги должны работать и работать хорошо. Я довольна тем, что у меня это выходит. Может быть, в дальнейшем я и открою собственное дело. Пока же надеюсь закончить все большие «домашние» дела к январю, отдохнуть… Ну, а потом посмотрим.



А как складываются отношения с женами других футболистов?



Мы поддерживаем дружеские отношения с Леной Леоненко и семьей Калитвенцевых. В Лондоне тесно общались с Лужными.

Общение с женами игроков английских клубов совсем другое. Это как небо и земля. В Англии у людей все есть. Там нет зависти. Люди добрые, отзывчивые и веселые. И хотя с женами, например, «Вест Хема» я, может, и не так часто общалась, но их компания всегда была приятной. Мы могли выехать с женами других игроков даже за город. Отправиться в какой-нибудь релакс-центр, чтобы отдохнуть и пообщаться. Эта поездка занимала целый день – в девять утра мы выезжали, а в семь вечера – возвращались. За время жизни в Англии у меня появилось очень много подруг. Правда, до отъезда из Украины и тут их было много. Однако время и расстояние берут свое. После возвращения в Киев я продолжаю дружить со старыми, проверенными друзьями. С ними дружба навсегда.



Как вы думаете, существует ли стереотип, что футболист должен жениться на гимнастке?



Ой, это глупость! Я вообще считаю, что каждый человек вправе жить так, как он хочет. Самое главное, чтобы человеку Бог дал дар быть красивым, здоровым… Важно, чтобы человек сумел этим даром воспользоваться.



Вы уже привыкли к постоянным разлукам с мужем?



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Это в Украине я должна привыкать к постоянным разлукам. В Англии игроки сразу из дома едут на игру. А у нас их забирают за день или два до матча.



«Для жизни я бы выбрала Лондон»



Когда стал вопрос перевода в «Тотенхем», Сергей с вами советовался?

Конечно же. Однако, тогда я очень хотела жить в Украине. Я, в отличие от многих, никогда не мечтала уезжать из своей страны. Но в то же время я прекрасно понимала, что для такого футболиста как Сергей, попасть в большую команду очень важно. Ну и что вышло бы из того, если бы я сказала: «Нет, мы остаемся здесь»?.. Если человек очень хочет, ему всегда надо дать шанс.



И вы дали. Англия стала для вас родной страной?



Англия – это живая сказка. В Лондон не надо ехать для походов по магазинам. Три дня стоит уделить историческим местам, и лишь полдня посвятите шопингу.



В Англии все не так. Один раз я попала на русский вечер. Обычно, в пригласительных открытках, указывают, в чем ты должен быть одет. Мужчины, как правило, надевают смокинги, а женщины - вечерние платья. Мой муж никогда не ходил в смокинге, но он его купил. На вечере мы стали свидетелями ситуации: одна наша украинская «звезда» пришла в каких-то непрезентабельных штанах и кедах. На входе ему говорят, что, мол, в таком виде нельзя. Ведь у него даже галстука нет. Он, как ему казалось, легко вышел из положения: где-то за поворотом купил галстук, и вернулся. Это просто смешно и глупо. Его же все равно не пустили.

Англия – совсем другая страна. Люди не такие. С работы женщины идут домой не с мыслью об ужине и домашних хлопотах. Они не бегут в магазин, не набирают авосек… Там такого нет. Там даже в шикарный ресторан стоит живая очередь.



Впечатление о Лондоне не портит даже унылая погода?



Это большой стереотип, что в Англии сплошные туманы. Вот в Киеве этой осенью был такой сильный туман, какого в Лондоне я за все пять лет не припомню. У нас: летом страшно жарко, а зимой холод и слякоть. В Лондоне же слякоти никогда не бывает. А снег там может выпасть один-два раза в год, и то тут же растаять. Поэтому там зимой очень чисто, под ногами нет снежной грязи. И если мне бы пришлось выбирать, где жить, по климату – в Киеве или в Лондоне, я бы однозначно предпочла столицу Великобритании. Там как раз нормально, все в меру – не холодно и не жарко.



Легко ли было привыкнуть к английскому укладу жизни?



Первое время, конечно, было трудно. В Англии нет той суеты, никто никуда не торопится. Очень многое для нашей адаптации сделал клуб. У нас был постоянный переводчик и хороший водитель. Оказалось, что в Англии очень много людей, готовых помочь в любой момент: «Тебе нужна помощь? Я могу то, и то, и то...». Хорошо, когда есть на кого положиться, когда есть какие-то знакомые, которые всегда могут прийти на помощь. До этого я никогда не жила за границей. И в Лондон приехала тоже впервые. Я даже языка толком не знала.



Как вам английская кухня?



Я вообще люблю интернациональную кухню. И к этому уже приучила всю свою семью. И, куда бы мы ни ездили, на Барбадос или еще куда-то, я привожу обязательно какие-то новые рецепты. Хорошо, что в Англии живут люди разных национальностей. А в любом супермаркете можно купить все, что душа пожелает. Поэтому, например, один вечер я устраивала тайский ужин, а на следующий день – итальянский… Из английской кухни, я предпочитаю готовить индюшку. К тому же, для разнообразия можно и в английский ресторан сходить. Хотя я сама очень люблю готовить. Но я не делаю, например, традиционные голубцы. У меня вся семья любит морепродукты. И я стараюсь фантазировать: морепродукты с рисом, вермишель с морепродуктами…



А какое коронное блюдо в семье Ребровых?



Ну, наверно, тайское. А еще вермишель и испанская паэлья.



Переняли английскую привычку – чаепитие?



Да! Я не могла понять, откуда это!.. (смеется) Мы постоянно вечером пьем чай.



«Из-под палки спортсмена не будет!»



Для вашего сына Англия тоже была чужой страной…



В Лондоне Дима пошел первый год в школу. В классе у него было много друзей. Мы часто устраивали детские вечеринки. После уроков очень часто или Димку приглашали куда-то одноклассники, или мы детей забирали к себе. К нам даже семьями приходили. Все мы дружно, например, отмечали День матери.



В Киеве Дима уже ходит в школу?



Да. В «Британскую международную школу». Конечно, это немного не то, что в Англии. Он учиться среди украинских детей, а английский у них, естественно, чуть-чуть слабее.

Кроме того, Дима ходит в динамовскую школу. Когда мы приехали, он для нее был еще мал. Он и сейчас на год младше остальных ребят. Но тренер говорит, что ничего, бегает.



Вы хотите, чтобы сын пошел по стопам отца?



Я вижу, как некоторые родители на тренировках очень серьезно относятся к детям, которым всего семь-восемь лет. Я не считаю, что в семь лет можно уже ребенка готовить к какому-то спорту. Каждый человек – это индивидуальность. Если он захочет, то – пожалуйста. По крайней мере, сейчас ему это очень нравится. В будущем не захочет – не будет заниматься. Из-под палки спортсмена не будет! Дима смотрит любой футбол. Лишь бы это был футбол! Он даже гандбол смотрит. Он всегда знает программу всех спортивных каналов. Ему очень нравится комментировать все матчи, вести статистику. И я этому очень рада – от этого у него и по математике успехи.



У вас нет с ним борьбы за телевизор?



Есть! Но сейчас мы ему сказали, что когда переедем на новую квартиру, тогда ты в своей комнате будешь смотреть, что захочешь!



«Для него самое главное – хорошие антенны»



Обсуждалось ли в вашей семье, чем Сергей будет заниматься после того, как закончит карьеру футболиста?



Нет. Пока он играет в футбол, я думаю, что о других занятиях говорить рано.



А бывают ли непредсказуемые поступки?



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Конечно! Например, как-то я в четверг забираю Диму со школы, а Сергей мне говорит, что завтра мы едим на Барбадос на выходные. Это был маленький шок, потому как уже был четверг вечер, а в пятницу утром надо лететь! И такое было не раз. Когда у него появляется какой-то выходной, он не спрашивает, можем ли мы куда-то поехать, он сразу заказывает билеты, места в гостинице.



Как вы относитесь к его хобби радиолюбителя?



Да, Сергей, может вставать ночами. Но я к этому уже привыкла. Он же Чемпион мира! Конечно, бывают ситуации, когда он говорит: «Люда, вот в воскресенье Чемпионат мира. Такой важный!» И я соглашаюсь. Проходит месяц и у него снова Чемпионат мира. Говорю: «Сережа, но был же уже недавно один чемпионат?!» А он отвечает: «Ну, это же в другой категории!»…



Сергей, как радиолюбитель ездит на Барбадос. Был в Ирландии… Куда он только не ездил! Для него самое главное – хорошие антенны. Сейчас все-таки уже 21 век и, слава Богу, придумали всякие фильтры. Потому что раньше было совсем плохо: телевизор вообще не показывал, телефон барахлил.



А другое хобби – рыбалка. Берет ли Сергей вас с собой к реке или озеру?



Берет. У нас даже Дима ездит на рыбалку. Помню, как-то мы приехали с очередной рыбалки, я вытащила тогда очень большую рыбу, а на следующий день… родила сына.