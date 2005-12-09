Трудности звездного общения

Что, например, предпочитает на завтрак Елена, и во что вкладывает заработанные деньги Антон. Высказывания Бережной в прессе говорили о том, что она – скромная и целеустремленная. Сихарулидзе же часто выступал в роли решительного и неуступчивого мачо.



Олимпийские чемпионы в парном катании, как и предполагалось, прилетели вчера в Киев в районе 19.00. Через пару часов они были уже на льду столичного Дворца Спорта. Началась тренировка – подготовка к шоу «Мы – чемпионы!».



Оторвать взгляд от катания было просто невозможно. Какая пластика, какие отточенные движения. Такое увидеть в десятом часу вечера и, кажется, день удался!.. Стоишь за бортиком катка и понимаешь, где и как рождается безграничная любовь и восхищение зрителей. Ведь чемпионы этого достойны.



Потом оказалось, что смотреть зрелище надо без лишних вопросов, даже журналистских. После тренировки Антон Сихарулидзе спешно уехал в отель, а Лена Бережная отказалась от комментариев. При чем олимпийская чемпионка не просто сказала: «Извините, я устала…» или «Простите, у меня нет времени», а с характерно российским говором кинула «Не-ль-зя…». Абсолютно никакой скромности и тем более вежливости.



Как потом оказалось, еще одна звезда российского фигурного катания – Евгений Плющенко «не обижается на журналистов», что те задают столько вопросов. И наша Елена Ляшенко тоже устала от всякого рода вопросов и отвечала нехотя.



Ладно бы, так всегда. Не обидно. Но как только у «звезды» вдруг случаются неприятности или на нее перестают обращать внимание, не бежит ли она тут же к прессе, чтобы напомнить о себе миру?..

А потом забывают, что на сцене или на льду, в данном случае, они делают точно такую же работу, как и журналисты с диктофоном в руке. И несколько слов, сказанных в камеру – это благодарность разным Машам и Сережам, за то, что они заполнят сегодня зал, за их любовь к своим кумирам.



У фигуристов же лед никто не забирает. И аплодисменты зрителей тоже…



Удачного Вам выступления, чемпионы.