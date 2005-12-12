Выход чемпионов

12 декабря 2005, 11:09

Филипп Канделоро снова целовался с украинками, а Евгений Плющенко разгуливал в трусах во время шоу «Мы - чемпионы».

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Олимпийский чемпион Виктор Петренко второй раз побаловал украинскую публику ледовым шоу «Мы – чемпионы!». Как и два года назад это зрелище мирового масштаба собрало целый столичный Дворец спорта. Пожаловала даже Катерина Ющенко.

Зрители ждали его весь год. Многие из тех, кто в декабре 2003 года аплодировал звездам мирового фигурного катания, и в этот раз пришли насладиться ледовой феерией на грани спорта и театра.

Столько олимпийских чемпионов в один вечер Киев видит не так часто. На льду сверкали: Марина Анисина и Гвендаль Пейзера – олимпийские чемпионы Солт-Лейк-Сити в танцах на льду; Елена Бережная и Антон Сихарулидзе – так же Олимпийские чемпионы 2002 года; Филипп Канделоро – чемпион мира среди профессионалов, двукратный бронзовый призер олимпийских игр; пятикратная чемпионка Европы, «черная жемчужина» - Сурия Бонали; олимпийские чемпионы Лиллехаммера - россияне Екатерина Гордеева и Алексей Урманов; чемпионка мира Мария Бутырская и главный претендент на олимпийское золото 2006 – Евгений Плющенко. Среди украинцев были Виктор Петренко, Елена Ляшенко, а также кандидаты на поездку в Турин.

Киевский зритель с нетерпением ожидал выхода самого экспрессивного фигуриста Европы – Филиппа Канделоро. Именно этот француз за артистизм брал наивысшие оценки – «6.0». Публика все еще не забыла, как два года назад во время выступления Филипп осчастливил одну из зрительниц «французским» поцелуем…

Вчера, когда ведущий спросил, нет ли той девушки в зале, откликнулся ни один десяток украинок. «Однако, Филипп тут хорошо поработал…», – заметил диджей вечера. Француз не остановился на достигнутом. Зрители были в восторге от эксцентричности Канделоро. Он с блеском откатал фрагмент олимпийской программы со шпагой.

«В жизни я похож на Д’Артаньяна, – признался Филипп. – Мне кажется, что программа запомнилась зрителям потому, что в ней я был самим собой. Как и Д’Артаньяну, мне нравится жизнь со всеми ее интригами и приключениями. Известно, что все французы – галантные кавалеры с превосходным чувством юмора. В этом плане я – француз на все сто».

В который раз, в этом никто не засомневался. Этот галантный мушкетер романиста Дюма во время своего выступления играючи уселся на руки зрительнице в первом ряду… После чего отважная украинская Констанция вынесла своего героя на руках на лед.

Актерским мастерством зацепили киевского зрителя Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. На льду они были по-детски наивны и даже смешны.

Для Евгения Плющенко этот вечер был отличной репетицией перед Олимпиадой в Турине. Зрители стали свидетелями отменной техники и мужской сексуальности на льду. Женя просто таки завел зал своим пробегом на коньках в золотых трусах. Женщины аплодировали стоя. Ведущий вышел на лед с оранжевым флагом: «Так ПЛющенко!»

Сурия Бонали как всегда порадовала своими сложными акробатическими трюками, ведь многие любители фигурного катания знают француженку как первую исполнительницу сальто на льду. Начиная с 1990 года, на тренировках она прыгает сальто и тулуп в четыре оборота. Но эти элементы она не могла исполнять на соревнованиях, потому как прыжки в четыре оборота не входили в перечень обязательных элементов. За это ей даже порой снижали оценки.

Кроме того, хозяин вечера Виктор Петренко впервые вывел на украинский лед свою восьмилетнюю дочь Викторию. Девочка смело и уверено откатала свою программу и получила первые цветы на родине родителей.

За несколько часов до шоу «Мы – чемпионы!» звезда украинского катания поделился мыслями с «Главредом».

Сколько времени ушло на подготовку этого шоу?

Это был довольно длительный процесс. Переговоры начались за месяцев шесть до выступления, а то и раньше. На собственном опыте знаю, что чем раньше начнешь согласовывать графики, тем лучше.

Все, кого приглашали, согласились приехать в Киев?

Конечно, были те, кого я очень хотел видеть в Киеве, но они не смогли приехать. Например, Катерина Витт не приехала, потому что именно в это же время она проводила собственное шоу. Были и такие фигуристы, которые раньше дали «добро» уже другим продюсерам. Может, и не всех нам удалось собрать, но я все равно считаю, что получился очень сильный состав.

Значит, в этом году уже никто не боялся (из-за революционных событий) ехать в столицу Украины?...
Нет! Некоторым помешали только дела…

Смотря на Плющенко или Ляшенко, вам самому не хватает любительского спорта? Адреналина?..
Всему свое время. Было время, когда мне хотелось выступать и соревноваться за оценки. Сейчас же я себя вполне комфортно чувствую в профессионалах. То, что я делаю сегодня, мне нравится. Коньки и лед – это для меня все! Шутя, говорю: «наверное, я родился в коньках». Я в фигурном катании с пяти лет. И благодаря этому спорту я стал тем, кто я есть.

Многому в своей жизни фигурному катанию обязана и Елена Бережная. Она до сих пор помнит, что первые коньки ей купила мама. «Они были на три размера больше!», – заметила в разговоре с нами олимпийская чемпионка.

А свои первые синяки помните?

Они появились сразу же. И со временем забылись… Это же мне не отбило желание продолжать кататься.

И трудные элементы не пугали…

В детстве очень трудно мне давался двойной аксель. Но и с ним я справилась.

И сейчас трудностей не боитесь?

В элементах?... Мы с Антоном больше не осваиваем трудные элементы.

Защитить золотую олимпийскую медаль совсем не хочется?

Нет… В Турине мы будем болельщиками.

Кого?

России!

Это шоу так же показало, что наш зритель радуется мастерству мирового звездного состава фигуристов, но в Италии однозначно будет держать кулаки за соотечественников.

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