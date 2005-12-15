«Олимпийский» прикажет долго жить?

«Главред» уже обращался к теме быть - не быть площади перед стадионом, а значит, и быть - не быть (исходя из стандартов безопасности) самому спортивному сооружению (публикация «Суркис - Павленко - Омельченко: схватка за площадь» ).



Однако усиливающиеся, после недавнего визита в Украину высокопоставленных чиновников УЕФА, слухи о том, что они пришли в ужас от увиденного, что исправить ситуацию по стадиону уже невозможно и лучше без промедления начать строить новый – где-нибудь на окраине, а дорогостоящие более 50 га территории «Олимпийского» …продать инвесторам, заставили нас опять вернуться к подзабытой теме.



Тем более, на днях наш спортивно-молодежный министр Юрий Павленко сообщил прессе, что НСК «Олимпийский» - это стратегический вопрос в положительном решении относительно проведения у нас футбольного Евро-2012, что, в частности, отмечали во время визита в Украину и эксперты УЕФА.



@@ История современного «Олимпийского» начинается с 1936 года, когда собственно и началось его строительство - по проекту архитектора Михаила Гречины. Спортивных объектов таких масштабов Украина тогда еще не знала: стадион должен был вмещать 50 тысяч зрителей. К лету 1941 года он был готов к эксплуатации. Но так и не открылся, ведь именно в тот торжественный воскресный день, когда должен был состояться первый футбольный матч, «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Так что официальное открытие стадиона (его назвали Сталинским Республиканским) киевляне праздновали тоже 22.06, но аж 1946 года. После развенчания культа «вождя народов» спортивный объект переименовали в Республиканский стадион имени Н.С. Хрущева, с 1963-го – в Киевский центральный, с 1978 года – в Республиканский, а в 1996 году Указом Президента Украины Государственному спортивно - производственному предприятию "Республиканский стадион" был присвоен статус с соответствующим названием - "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".







Министр также сообщил, что правительство уже и средства в бюджете на подготовку к проведению в Украине европейского футбольного первенства предусмотрело (предварительно - 15 миллионов гривень). А «это значит, - сделал вывод Павленко, - что Правительство серьезно относится к подготовке ко второму этапу тендера на проведение Евро-2012».



А еще он подтвердил, что в ближайшие дни будет решен спорный вопрос, связанный со строительством на площади перед НСК«Олимпийский». Правда, как именно решен – не сказал…



«Главред» обратился за комментариями к признанным зодчим столицы – академикам и профессорам архитектуры, заслуженным людям в своей отрасли, членам градостроительного совета Киева. И узнал немало интересного.







Чаша стадиона вписалась и в застройку, и в …историю архитектуры







Например, Валентин Ежов, главный архитектор столицы в начале 80-х годов, ныне руководитель архитектурной мастерской считает, что можно и застройку площади перед «Олимпийским» сберечь, просто уплотнив ее и не пересекая при этом пути эвакуации. По его словам, это – один из главных вариантов.







Далее. Оказывается, вопрос о судьбе огромного стадиона в центре города поднимается не впервые. Очень уж территория лакомая! И аргументов относительно того, чтобы просто убрать спорткомплекс и застроить освободившееся место, находится все больше. Главный – болельщики, дескать, мешают движению транспорта и вообще нарушают интенсивный ритм столичной жизни.







«Я всегда выступал на градсовете, - говорит архитектор, - за то, чтобы не закрывать стадион. Его чаша вписалась в застройку Киева и вошла в историю всемирной архитектуры. Автор проекта - Михаил Гречина – один из ведущих украинских архитекторов. Он строил стадион до войны и доводил его до кондиции при последней реконструкции».







@@@ Главный стадион нашей столицы несколько раз реконструировался. В 1966 - 1968 годах он был расширен. Достроен 2-й ярус трибун - стадион теперь вмещал 100 тысяч зрителей. На территории этого объекта был построен еще и крытый теннисный корт ( там можно было проводить соревнования и по гандболу и по волейболу), два тренировочных футбольных поля, несколько открытых площадок для игры в теннис, волейбол, тренировочный сектор для метателей, трамплин для прыжков на лыжах, который благодаря своей уникальной вантовой конструкции журналисты прозвали "Летающим трамплином". С 1978 по 1980 годы на стадионе вновь провели реконструкцию - в связи с подготовкой к Олимпийским Играм 1980 года. Стадион был полностью реконструирован и обновлен. А последний «крупный ремонт» пришелся на1997-1999 годы. Были переоборудованы трибуны, с устройством индивидуальных сидений для зрителей. Сменили покрытие беговых дорожек, которое соответствует всем международным стандартам. После реконструкции вместимость стадиона несколько уменьшилась: вместо прежних 100 тысяч стадион теперь может "приютить" около 83 тысяч зрителей. Но и при этом он остался крупнейшим спортивным сооружением в Украине и одним из крупнейших – в Европе.







Еще господин Ежов поведал такое: авторы торгового центра на предстадионной площади хотели вообще саму площадь уничтожить, предлагая возвести комплекс вдоль улицы Красноармейской, то есть, фактически все застроить, не оставив «просвета».







«Мы общими усилиями, - продолжает наш собеседник, - на градсовете «двигали» застройку глубже, глубже, чтобы оставить площадь. Ведь, посмотрите, от площади Льва Толстого до дворца «Украина» фактически идет длинная магистраль – этакая кишка. Она должна дышать, иметь развязочные узлы - типа скверов или площадей. Таковы законы архитектуры!».







Один из руководителей «Киевпроекта» Леонид Муляр рассказал, что Олимпийский комитет разрешил загружать стадион только на 35-40% - из-за того, что сегодня, в связи с застройкой, ликвидированы эвакуационные пути. Конечно, спортивные функционеры очень обеспокоены, что под вопросом окажется проведение в 2012 году чемпионата Европы. Ибо ни одна из всемирных организаций, причастных к подобным спортивным праздникам, не даст разрешения на проведение в Киеве, при такой ситуации, крупных футбольных матчей.







«Это как раз то, о чем мы предупреждали сразу, как только стал рассматриваться проект торгового центра, - говорит господин Муляр. - Градсовет настаивал, чтобы под зданием предусмотрели некий «прокол» - 17-метровый переход под комплексом на улицу Красноармейскую. Его нет – и, по сути, стадион угробили. Ведь что функционально для стадиона главное? Загрузка и эвакуация. Каждый матч высокого уровня – это же огромный единовременный выброс народа!».







Кстати, по словам зодчего, в Хельсинки, например, есть стадион в центре города. На главной улице! Но вокруг него много пространства и все это пространство - в зелени. И никто никому не мешает!







«Мяч будет летать так, что не угадает даже Андрей Шевченко!»







Профессор архитектуры, руководитель мастерской Лариса Скорик вообще удивлена, что стадион кому–то может мешать. Ведь в той же Европе, куда мы так стремимся, стадионы в центре города – скорее правило, нежели исключение. Так в Риме, в Афинах, так вообще во всех городах, где проводились летние Олимпийские игры. Так и в Москве.







«Олимпийский стадион, - говорит госпожа Скорик, - это священная корова. Если он в городе есть, то его «блюдут», никто не отдаст его не то что на растерзание, а даже на нанесения небольшого ущерба! Иметь такой стадион – престижно».







По словам известного архитектора, разговорам о застройке площади перед «Олимпийским» - уже лет семь: «Мы рассматривали проекты, отвергали, протестовали. И потому, что эвакуацию надо было предусмотреть, и потому, что стадион должен функционировать в постоянном климате - чтобы на него не влияли никакие ветры или антропогенно, то есть, человеком, созданные неудобства».







«Там предлагались небоскребы, - продолжает Скорик. – А встанут огромные дома - роза ветров, по сути дела, меняется. В низовье высоток возникают аэродинамические движения, которые могут человека шмякнуть о стенку и даже убить! Это учитывают: нижние этажи должны иметь специальную защиту, чтобы ветер не разыгрался.







А я уже не говорю о том, что может происходить с мячом, который летит в вольном полете! Невозможно станет проводить футбольные матчи, мяч будет летать не в те ворота, и никто не сможет предугадать, как его ударить. Даже великолепный Андрей Шевченко!»







Лариса Павловна нас порадовала: вопрос небоскребов, слава Богу, уже снят.



И тот торговый центр, который строится на площади, стал намного гуманнее, по сравнению с тем, каким он проектировался изначально.







«Там было столько изысков! – рассказывает госпожа Скорик. – Но объединить в одном ансамбле все то невозможно: перевернутая пирамида, шар. Хотя, не поверите, я сегодня не могу вам сказать, каков последний вариант проекта! Он претерпевал столько изменений, что я так и не знаю точно, что пошло в строительство. Но, повторюсь, то, что я уже видела после бесконечных переделок было намного гуманнее и более подходящее для той среды, чем предлагаемое ранее. Надеюсь, что проект опять не уплотнили и не увеличили, не сделали сверхфункциональным».







Лариса Скорик, кстати, согласна с тем, что строить возле «Олимпийского» можно. Площадь-то перед стадионом неустроенная. Она, по мнению архитектора, никакая – «совершенно не организованная». Поэтому архитектурными и градостроительными средствами ее надо было бы привести в надлежащее состояние. Застройка должна облагородить площадь возле стадиона, добавить ей шарма. И следует остановиться на тех пределах высотности, масштаба и вместительности, которые для этой территории специалисты градостроения определили как оптимальные.







«Вполне подозреваю, - высказала предположение госпожа Скорик, - что может быть и такое: проводить международные матчи таки запретят. Перед тем, как строить, надо было бы узнать мнение именно УЕФА, потому что «главным героем» этого места является стадион. И все должно быть ему подчинено и максимально должны учитываться интересы этого «героя».







«Всегда есть возможность остановить или изменить что-то, пока это не построено, - уверена наша собеседница. - Надо провести обсуждение со специалистами УЕФА, чтобы архитекторы и те градостроители, которые принимали участие в последнем проекте, послушали замечания, и учли их.







Но у нас самое страшное то, что никогда и никто не может договориться. У нас каждый блюдет свой собственный интерес - не понимая, что если он не решит общие интересы, то его собственные интересы тоже рухнут. Так у нас во всем и везде: от политики до архитектуры!».







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«Просто с умом все нужно делать!»







«Я искал бы компромисс между торговым центром и стадионом, - сказал еще один известный столичный зодчий Янош Виг. – И не отрицал бы так вопиюще присутствие торгового центра. Кампания против него – по-моему, предвзята. Хотя… И одна, и другая сторона несут в своих аргументах потенциал правоты. Но все же я не за такой компромисс - только торговый центр или только стадион. Я за то, чтобы помирить эти две полюсные вещи. Средствами архитектуры можно этого достичь - уверен на все 100 процентов».







Господин Виг рассказал, что видел перегруженные стадионы в Голландии во время очень серьезных состязаний мирового масштаба. И как раз на примере этой страны понял, что найдено то, что нужно современному спортивному сооружению: оно не может быть изолировано от торговли, еды, отдыха, развлечений. То есть, всех взаимодополняющих функций.







«Скажу вам, что поминутно, а может, и посекундно, на таком голландском стадионе осуществляется управление социумом при эвакуации, - поделился своими впечатлениями господин Виг. - Это виртуозные вещи! Там распределены потоки: понятно, куда идти, что делать, где можно и где нельзя сосредотачиваться. Эксплуатация сооружения связана с огромными охранными, и …режиссерскими силами - по управлению пешеходами и разведению транспорта. Да, это не простой процесс. Главное - не должно быть стихии, то есть, того, чего мы боимся, но что управляемо. Просто с умом все нужно делать!».







«Такой стадион для города важнее всего остального…»







К сожалению, нам не удалось порасспросить обо всем главного архитектора Киева Василия Присяжнюка (по нашим сведениям, все первые руководители городских управлений и служб в последние дни очень заняты «доводкой» столичного бюджета, который будет завтра, 16 декабря презентоваться активу в Колонном зале мэрии), но у его первого заместителя Эдуарда Лещенко мы узнали официальную позицию.







Градостроители за то, чтобы пересмотреть проект этого комплекса, и главное - пересмотреть схему эвакуационных путей.







Такой стадион для города, считает господин Лещенко, более важный объект, чем все остальные, находящиеся в его зоне. Именно из этого следует исходить, пытаясь разрешить сложившуюся пикантную ситуацию. И пересмотр всей документации, касающейся стройки вокруг «Олимпийского», - это необходимость!..







Ну, что ж, как говаривали небезызвестные герои одного небезызвестного фильма – «Будем ждать»?

