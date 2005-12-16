Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка:

Я считаю, что это одна из тех проблем, которую надо срочно решить. Ведь эвакуация из любого спортивного сооружения такого плана имеет определенные международные требования. Если случается какой-то инцидент, то людям необходимо быстро покинуть стадион. Потому-то строительство, которое начато, является серьезным препятствием для проведения соревнований такого уровня как чемпионат мира.Я считаю, что его просто необходимо остановить! Как можно было вообще такое делать? Сейчас ходят слухи о построении нового стадиона. Но его нужно сначала построить, а потом уж закрывать существующий. Как такой мощной стране, как Украина, такой огромной столице, как Киев, да не иметь ни одного стадиона, который бы соответствовал международным стандартам? Нам необходимо срочно предпринимать радикальные меры. Мы не можем просто похоронить целый спортивный комплекс.До финальной презентации остался почти год. Должна приехать инспекция, посмотреть, написать отчеты и доклады. А мы, со своей стороны, должны сделать все, чтобы их отзывы были положительными. Это поможет нам выиграть тендер.Конечно, позитивно. Я считаю, что Польша – соседнее государство, дружеское. И в УЕФА подобный тандем тоже воспринимается позитивно. Свидетельство тому – вхождение Украины и Польши в тройку кандидатов. А это очень серьезный шаг к победе. Который свидетельствует о том, что совместная заявка Украина-Польша расценивается как серьезный проект.Такое мероприятие выходит за рамки спорта. Благодаря повышенному вниманию к нашей стране, к Киеву, в частности, решатся множество вопросов. Улучшится инфраструктура города, качество автодорог, увеличится число гостиничных комплексов.Я как гражданин Украины всегда предпринимаю все от меня зависящее, чтобы улучшать имидж и повышать авторитет нашей страны. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы наш имидж был только позитивным и достойным. При любом подходящем случае буду высказывать свою точку зрения, описывать наши позитивные стороны, объяснять, почему это важно для Украины.Я ценю тот вклад, который Виталий делает для поднятия авторитета страны. Желаю ему успехов на новом поприще. Думаю, у него получится. Он очень ответственный, серьезный человек, если за что-то возьмется - делает все с полной отдачей.Во-первых, чтобы спортивная арена и гостиничный комплекс располагались недалеко друг от друга. Во-вторых, чтобы были нормальные условия для жизни, полноценное питание. Кроме того, арена обязательно должна соответствовать международному стандарту. Это ключевые моменты, которые необходимы для хороших спортивных результатов.Лично мне, всегда нравилось выступать в Японии. Там все сделано идеально. Все параметры соблюдены, атмосфера на высшем уровне. И зрители очень доброжелательны.В целом - везде стандарты высоки. Бывают, конечно, некоторые моменты, но о них не хочется говорить. Это мелкие детали, небольшие нюансы.Я очень люблю спорт. Сейчас занимаюсь больше для себя. Люблю футбол, теннис, плавание, кросс, горные лыжи.